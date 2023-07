Mercato: Laurent Blanc déconseille à Lukeba et Cherki de quitter l’OL

Dans un entretien accordé jeudi au Progrès, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, s’exprime sur deux dossiers chauds du mercato : Castello Lukeba, courtisé par Leipzig, et Rayan Cherki, par Newcastle et Chelsea. Pour le champion du monde 98, les deux joueurs formés à l’OL doivent rester une saison de plus dans le Rhône.

Castello Lukeba et Rayan Cherki vont-ils quitter l’Olympique Lyonnais au mercato d’été ? Alors que la DNCG a limité le champ d’action du club sur le marché des transferts en attendant la décision en appel, l’incertitude demeure quant à l’avenir des deux jeunes Gones. Le dossier Lukeba est très chaud. L’OL a repoussé une offre de Leipzig de 27 millions d’euros plus bonus. Pour Rayan Cherki, les affaires sont moins avancées mais l’attaquant a la côte en Premier League (Newcastle, Chelsea).

"Lukeba, ça m’ennuierait vraiment qu’il parte"

L’Olympique Lyonnais retiendra-t-il ses deux pépites ? Laurent Blanc espère que oui. "L’OL doit dire, ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant, mais par contre à ce prix-là (27 millions), je lui dis de rester un an de plus à Lyon, explique l’entraîneur lyonnais jeudi dans un entretien au Progrès. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. C’est pareil pour Cherki. D’autant plus que nous leur avons fait la place. Ce serait un peu tôt, mais je suis peut-être un peu égoïste."

Pour Laurent Blanc, l’OL n’est pas dans l’obligation de se séparer de ses meilleurs éléments. "J’ai un discours qui me dit que nous ne sommes pas obligés de vendre pour changer la décision de la DNCG, poursuit-il. Mais je le dis à mon propriétaire (John Textor) : on fait quoi si on a une proposition de grande envergure ? Les joueurs qui nous avons son très bons, et ils l’ont montré sur les six derniers mois. Mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au sommet. Après il y a des clubs intermédiaires, et je dis ça avec beaucoup de respect, qui ont une capacité financière intéressante, mais qui ne sont pas les plus grands."