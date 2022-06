Mercato: Lenglet à Tottenham, ce serait fait

Peu utilisé au FC Barcelone, Clément Lenglet (27 ans) va rebondir en Premier League avec Tottenham où son prêt est en passe d’être finalisé. Les Spurs sont aussi bien partis pour recruter l’attaquant brésilien Richarlison.

Une belle porte de sortie pour Clément Lenglet (27 ans). Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le défenseur français va très prochainement s’engager en faveur de Tottenham, sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club catalan, l’international français (15 sélections, un but) n’entrait pas dans les plans de Xavi. L’ancien Nancéien sort d’une saison en dents de scie avec 27 matchs disputés mais seulement sept titularisations en Liga.

Il figurait sur la liste des joueurs sur le départ pour alléger les finances du Barça. Lenglet va découvrir son quatrième club après Nancy, le FC Séville et Barcelone et retrouvera Hugo Lloris, qu’il a côtoyé en équipe de France. Une sélection que Lenglet n’a plus fréquentée depuis novembre 2021 avec une dernière apparition face au Kazakhstan (8-0) en amical.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le défenseur central n’a pas été retenu lors de deux derniers rassemblements en mars et juin. Il y a un an, le joueur avait vécu un calvaire en 8e de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4) en étant remplacé dès la mi-temps après un premier acte cauchemardesque dans une défense à trois. Si Didier Deschamps l’a rappelé à deux reprises ensuite, il a depuis régressé dans la hiérarchie en raison également de son faible temps de jeu en Catalogne.

Richarlison en approche

Il se relance donc en Angleterre sous les ordres du très rigoureux Antonio Conte, qui a réussi à qualifier l’équipe pour la Ligue des champions. Les Spurs accélèrent sur un autre dossier: celui de l’attaquant brésilien d’Everton, Richarlison. Ils pourraient proposer près de 60 millions d’euros aux Toffees. Un accord serait en bonne voie et le transfert pourrait même être finalisé dans les 24 heures.