Mercato en direct: Tolisso tout proche d'un retour à l'OL

Ibiza fait décicément partie des destinations les plus prisées cet été par les footballeurs. Après Lionel Messi ou encore Franck Ribéry, deux autres stars de la planète foot ont été aperçu aux Baléares. Selon les images publiées par le journaliste Gerard Romero sur les réseaux sociaux, Xavi et Robert Lewandowski ont passé la soirée de mercredi dans le même restaurant.

Priorité du mercato du Barça, l'attaquant polonais du Bayern n'a toutefois pas dîné avec l'entraîneur catalan. Venus chacun avec leurs amis, Xavi et Lewy ont dîné à des tables différentes. Impossible, cependant, de savoir si le technicien et le buteur ont discuter d'un éventuel avenir en commun en Catalogne alors que le Barça a offert un peu plus de 40 millions d'euros pour l'arracher au Bayern.