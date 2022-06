Mercato: Nantes en "contacts très avancés" avec Sissoko

À un an de la fin de son contrat avec Watford, l’international français Moussa Sissoko pourrait rejoindre le FC Nantes, selon les informations du poadcast ‘Sans Contrôle’. Les contacts sont "très avancés".

Neuf ans après, Moussa Sissoko pourrait retrouver la Ligue 1. Le milieu de terrain français, qui fêtera en août ses 33 ans, est "en contacts très avancés" avec le FC Nantes, selon les informations de David Phelippeau du podcast ‘Sans Contrôle’, invité de l’After Foot ce mercredi soir.

36 matchs avec Watford, relegué en Championship

"Moussa Sissoko est en contacts très avancés avec le FC Nantes, annonce le journaliste. Cela avance très bien, il pourrait avoir une signature prochainement." Ce qui serait un gros coup pour les Canaris, qualifiés pour les phases de poule de la prochaine Ligue Europa à la faveur de leur victoire en Coupe de France en mai dernier.

Après huit saisons passées entre Newcastle et Tottenham, l’international français (71 sélections) a rejoint Watford l’été dernier. Au lendemain d’une nouvelle saison pleine (36 matchs de Premier League, dont 35 disputés en intégralité) avec le brassard de capitaine, il pourrait donc être tenté par un départ à un an de la fin de son contrat et alors que son club a été relégué en Championship.

Sélectionné pour l'Euro 2021

Sissoko, sous contrat avec Watford jusqu'en 2023, n’a plus évolué en France depuis son départ du TFC en 2013. Près de douze ans après sa première cape, il avait pris part à deux rencontres des Bleus lors du dernier Euro. Depuis, il n’a plus été appelé mais pourrait donc refaire parler de lui rapidement dans l’Hexagone.