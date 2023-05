Mercato: Lens ne fera "pas de folies" en cas de qualification en Ligue des champions, prévient Haise

A la veille du choc contre l'OM capital dans la course à la Ligue des champions samedi soir à Bollaert, l'entraîneur de Lens Franck Haise s'est exprimé sur le prochain mercato. Le technicien des Sang&Or annonce que son club ne cassera pas sa tirelire cet été, même s'il participe à la C1.

Actuel troisième de Ligue 1 et à la lutte pour la deuxième place, Lens ne fera "pas de folie" en cas de qualification pour la Ligue des champions, a prévenu vendredi l'entraîneur et manager général du club artésien, Franck Haise. "Je pense qu'il n'y aura pas de folies parce qu'on n'en a pas les moyens, et il ne faut pas faire n'importe quoi même si on obtenait une qualification dans une compétition très prestigieuse", a assuré Haise en conférence de presse. "Même s'il y a Ligue des champions, il n'y aura pas de recrutements hors normes, parce que, un, ce n'est pas dans notre volonté, et de deux ce n'est pas dans nos possibilités non plus", a ajouté l'entraîneur du club artésien depuis mars 2020 et également nommé manager général en octobre dernier.

"Nous, on est programmés pour faire un top 8-top 10"

Le RC Lens accueille samedi Marseille, deuxième de Ligue 1, lors de la 34e journée (21h). Une rencontre qui fait presque figure de finale pour la deuxième place, directement qualificative pour les phases de groupes de la Ligue des champions, en raison des fins de saison plus abordables qui attendront ensuite les deux clubs. "Il faut avancer, franchir les étapes mais ne pas les brûler", a ajouté Franck Haise. Ses propos rejoignent ceux du directeur général du club, Arnaud Pouille, qui a assuré dans les colonnes de L'Equipe vendredi que Lens n'allait "pas changer de braquet" en cas de qualification pour la C1.

Lens pourrait s'assurer dès samedi, en cas de succès contre Marseille ou en cas de faux-pas de Rennes à Nice, d'une première qualification européenne depuis la saison 2007-2008. Avec huit points d'avance sur Monaco (4e) et encore 15 points à prendre, ils sont en outre très proches de s'assurer du podium. Une saison qui dépasse toutes les espérances pour Lens, de l'aveu-même de Franck Haise: "Nous, on est programmés pour faire un top 8-top 10, avec l'ambition en interne d'aller jouer l'Europe ou de s'en rapprocher. On n'était pas programmés au départ pour la Ligue des champions".