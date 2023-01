Mercato: Lens officialise la signature de Thomasson

En provenance du RC Strasbourg, Adrien Thomasson s'est engagé jusqu'en 2026 avec le RC Lens. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros.

De la lutte pour le maintien au podium. Au lendemain du nul 2-2 entre les deux clubs pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg et le RC Lens ont officialisé le transfert d'Adrien Thomasson. Le milieu de terrain de 29 ans s'est engagé pour trois ans et demi (juin 2026) avec le club nordiste, actuel deuxième du classement en championnat. Le montant du transfert est estimé à cinq millions d'euros.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

"Merci pour tout"

Le RC Lens décrit cette venue comme un "renfort de poids" pour son effectif. "Outre sa polyvalence, Adrien est un joueur référencé de la Ligue 1 depuis de nombreuses saisons dont le niveau de performance a toujours été régulier, salue le directeur général Arnaud Pouille. Par ailleurs et c’est un paramètre très important pour nous, c’est un joueur de club, fidèle, loyal et déterminé. Son attachement à son club d’origine et les cycles qu’il a effectués à Nantes et Strasbourg sont très représentatifs de son engagement".

Adrien Thomasson avait encore un an et demi de contrat à Strasbourg, qu'il avait rejoint en 2018 en provenance du FC Nantes. Son bilan en Alsace est de 28 buts et 19 passes décisives en 156 matchs. "Je remercie sincèrement Adri pour ce qu’il a apporté au Racing", a réagi le président strasbourgeois Marc Keller. "C’est un footballeur de talent et un homme exemplaire, humble et travailleur, parfaitement en adéquation avec les valeurs du club, pour lequel il a toujours donné le meilleur de lui-même. Tout le monde ici lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a-t-il ajouté.

Sur Instagram, le joueur a publié un long message de remerciements à l'égard de Strasbourg et de ses supporters: "Le moment est venu pour moi de fermer un chapitre. (...) Je souhaite du fond du cœur au Racing de se maintenir et de retrouver le rang qui doit être le sien. J'ai confiance en la capacité de ce groupe à réaliser une grande deuxième partie de saison. Sur un plan plus personnel, mon lien avec le club et la ville restera fort et durable. Outre les joies du footballeur strasbourgeois, j'ai découvert ici celle incomparable d'être papa pour la première fois. Un grand amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg. Merci pour tout".