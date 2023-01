EN DIRECT - Mercato: Milan discute pour blinder Leao

Interrogé en marge de la défaite de l'AC Milan contre le Torino (0-1 ap) en Coupe d'Italie, Paolo Maldini a confirmé la volonté du club de conserver Rafael Leao au-delà de juin 2024. Malgré une très belle cote en Europe, l'attaquant portugais se plaît en Lombardie et discute d'une prolongation avec sa direction selon la légende milanaise.

"Nous discutons pour étendre le contrat de Leao. On va essayer d'y parvenir, a indiqué Paolo Maldini auprès de Mediaset. Il semble que l'on soit sur la même longueur d'ondes et il semble qu'il veuille rester. [...] On va essayer de faire que cela soit bouclé le plus tôt possible. On discute avec Rafa."