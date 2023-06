Mercato: Lens officialise le recrutement de Neil El Aynaoui, le capitaine de Nancy

En l'espace de quelques semaines, Neil El Aynaoui va passer du National à la Ligue des champions. Capitaine de Nancy ces dernières semaines, le milieu de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec le RC Lens.

Une deuxième recrue pour Lens. Deuxième de la dernière saison de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club sang et or a annoncé jeudi la signature pour quatre saisons du milieu de 21 ans Neil El Aynaoui, en provenance de Nancy. L'officialisation a eu lieu à la piscine art déco Salengro de Bruay-la-Buissière, en présence de plusieurs supporters.

D'autres recrues vont suivre

Malgré son jeune âge, El Aynaoui est devenu en cours de saison capitaine de son club formateur, qu'il avait rejoint à 8 ans. Il n'a pu empêcher la relégation de Nancy en National 2, suivie par celle, administrative, en National 3 prononcée par la DNCG mardi. El Aynaoui possède aussi un nom bien connu pour le sport marocain puisque son père Younès a eu une belle carrière dans le monde du tennis, atteignant la 14e place mondiale.

Ces derniers jours, les dirigeants avaient déjà confirmé la signature du milieu de terrain néerlandais Stijn Spierings, en fin de contrat à Toulouse. D'autres renforts sont attendus ces prochaines heures à Lens, à commencer par l'attaquant guinéen Morgan Guilavogui qui devrait débarquer en provenance du Paris FC contre quatre millions d'euros.

L'international espoirs français Andy Diouf a lui dit au revoir à ses coéquipiers de Bâle, s'apprêtant à s'engager avec Lens. Le transfert du milieu de terrain est estimé à 15 millions d'euros, bonus compris. Dans le sens des départs, Seko Fofana est lui proche de rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite.