Mercato: Andy Diouf a dit au revoir à ses coéquipiers à Bâle et se rapproche de Lens

L'international espoirs français Andy Diouf se rapproche du RC Lens. Le montant du transfert pour le milieu de terrain est estimé à 15 millions d’euros, bonus compris.

Le RC Lens devrait continuer à se renforcer. Après avoir officialisé l’arrivée de l’ancien Toulousain Stijn Spierings, les Sang et Or ont trouvé un accord avec le FC Bâle pour le transfert d’Andy Diouf. Selon nos informations, le transfert devrait avoisiner les 15 millions d’euros, bonus compris. Le joueur, lui, n'a pas encore donné sa réponse mais il se rapproche considérablement de Lens. Diouf et le club artésien n'ont pas encore trouvé d'accord.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Formé au Stade Rennais, le milieu de terrain international espoirs français (20 ans) était prêté la saison dernière par les Rouge et Noir à Bâle. Le club suisse avait décidé de lever l’option d’achat il y a quelques semaines, mais Diouf n’y jouera sans doute pas une deuxième saison. Il a dit au revoir à ses coéquipiers ce mercredi lors d'un stage en Autriche et est rentré à Bâle.

Un milieu de terrain à renforcer

Le Français a joué 57 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Bâle en 2022-2023 (32 titularisations), dont 14 de Ligue Europa Conférence, où le club suisse a été éliminé en demi-finale par la Fiorentina. Diouf a d'ailleurs été élu meilleur espoir de la C4. La saison prochaine, c’est probablement la Ligue des champions qu’il découvrira sous le maillot des Sang et Or.

Andy Diouf devrait venir renforcer le milieu de terrain de Lens, qui pourrait perdre Seko Fofana, proche de s’engager avec Al-Nassr en Arabie saoudite, ou encore Jean Onana, pisté en Turquie, dans ce secteur de jeu.