Mercato: Lens s'offre Adam Buksa, un attaquant polonais qui cartonne en MLS

Le New England Revolution annonce le départ de son attaquant international polonais Adam Buksa (25 ans) vers le RC Lens. Selon la presse américaine, les dirigeants lensois ont accepté de débourser plus de 9 millions d'euros.

Le RC Lens tente un pari à 9,4 millions d'euros, à en croire les chiffres avancés par le Boston Globe. Le club nordiste a trouvé un accord avec le New England Revolution pour le transfert de l'attaquant international polonais Adam Buksa (25 ans), selon une annonce faite mardi par le franchise américaine de MLS. La signature sera effective dès l'ouverture du marché français, le 10 juin, toujours d'après la même source.

Il pourrait disputer le Mondial

Grand gabarit (1m93), Adam Buksa a rejoint les États-Unis en janvier 2020, après un début de carrière dans son pays natal et une pré-formation en Italie (Novara). Dans la saison en cours de MLS, il comtpe sept buts et deux passes décisives en dix matchs. La saison passé, son bilan était de seize réalisations en trente-et-une rencontres de championnat.

Sa carrière internationale a débuté en 2021, sous les ordres de Paulo Sousa. Il compte à présent huit sélections et cinq buts avec la Pologne. Il est actuellement avec l'équipe nationale pour les matchs de Ligue des nations prévus en ce mois de juin. Le sélectionneur Czeslaw Michniewicz lui a d'ailleurs accordé 73 minutes lors de la victoire 2-1 face au pays de Galles. Ce qui lui permet d'espérer à une convocation pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (groupe C avec le Mexique, l'Arabie saoudite et l'Argentine).

Si le chiffre de 9,4 millions d'euros se confirme, la venue de Buksa concurrencerait celle de Seko Fofana pour le titre de transfert le plus cher de l'histoire du RC Lens. Le milieu ivoirien avait été débauché en août 2020, selon la presse, pour 8,5 millions d'euros d'indemnité fixe et 1,5 M€ de bonus.