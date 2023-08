Mercato: les clubs de Premier League veulent l'intervention de la Fifa pour avancer la date limite des transferts en Arabie saoudite

Après la prise de parole de Jürgen Klopp, craignant que certains de ses joueurs quittent Liverpool pour l'Arabie saoudite après la fin du mercato, début septembre, les clubs de Premier League ont décidé de réagir. Ils pourraient demander à la FIFA que la date limite de transfert dans le pays soit avancée et alignée sur celle de l'Europe.

L'inquiétude formulée par Jürgen Klopp gagne du terrain. Cette semaine en conférence de presse, le manager de Liverpool a évoqué la vague de départs de plusieurs de ses joueurs (Fabinho, Firmino, Henderson) en Arabie saoudite. Surtout, il a affirmé que "la pire chose est que la fenêtre de transfert termine plus tard" dans le pays. De quoi faire craindre de possibles nouveaux départs de joueurs sans possibilité de les remplacer.

> Suivez toutes les infos du mercato sur RMC Sport

Vers un exode massif de joueurs de Premier League vers l'Arabie saoudite après le 1er septembre ?

Pour tenter de prévenir les tentatives alléchantes de l'Arabie saoudite une fois le mercato terminé en Europe, les clubs de Premier League ont décidé de se mobiliser et de faire pression sur la FIFA, rapporte ce samedi le Daily Mail. Si pour le moment aucune demande formelle d'action n'a été reçue par la Fédération anglaise (FA), cela pourrait bouger d'ici quelques semaines. La fenêtre de transfert en Arabie saoudite étant actuellement ouverte, celle-ci ne devrait pas être modifiée avant la saison prochaine, rappelle le quotidien anglais.

Alors que le mercato ferme le 1er septembre dans la plupart des championnats européens, celui-ci se clôture le 7 septembre en Arabie saoudite. La date, auparavant fixée au 20 septembre, a été avancée plus tôt cette année à la demande de la Fédération saoudienne de football. Mais ces six jours de battement à la faveur du pays de la péninsule arabique font craindre le pire dans le Royaume, alors que plusieurs clubs aimeraient avoir un regard complet sur leur effectif au début du mois de septembre.

Les clubs saoudiens de la Pro League ont d'ores et déjà dépensé plus de 400 millions d'euros cet été, la cinquième dépense la plus élevée parmi toutes les ligues du monde.