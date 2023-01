EN DIRECT - Mercato: Thuram, Mudryk... Le marché hivernal est ouvert, et ça s'active déjà

Dimanche 1er janvier. Une nouvelle année débute (meilleurs voeux à tous, au passage), et le mercato hivernal ouvre ses portes. Si le marché de mi-saison est habituellement plus calme, le cru 2023 s'annonce particulier, au sortir de la Coupe du monde et alors que la plupart des championnats majeurs ont déjà repris, avec des équipes en recherche immédiate de résultats.

Si plusieurs grosses opérations ont déjà été réalisées, comme le transfert de Cody Gakpo du PSV vers Liverpool, ou la signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr (Arabie saoudite), de nombreux dossiers chauds sont encore sur la table. De Marcus Thuram à Jude Bellingham, en passant par les révélations du Mondial comme Azzedine Ounahi, suivez toutes les infos transferts dans le live de RMC Sport.