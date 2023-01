Mercato: un accord Chelsea-Monaco pour Badiashile, qui va filer en Premier League

Comme indiqué par la presse britannique, l’AS Monaco et Chelsea sont tombés d’accord pour le transfert de Benoît Badiashile. Le défenseur français pourrait rapporter 40 millions d’euros au club monégasque.

Benoît Badiashile s’apprête à prendre une autre dimension. Le défenseur de 21 ans est sur le point de rejoindre Chelsea, comme l'indique The Athletic ce dimanche. Un accord entre les Blues et l’AS Monaco a été trouvé pour un transfert oscillant entre 37 et 38 millions d’euros, alors que son contrat expire dans un an et demi.

>> les infos mercato en direct

Des bonus pour atteindre les 40 millions d'euros

Selon nos informations, les positions se sont effectivement rapprochées ces dernières heures même s’il reste des petits détails à régler. Des bonus pourraient s’ajouter pour faire grimper l’opération à 40 millions d’euros, la somme désirée par l’AS Monaco. Le média anglophone annonce qu’un contrat à long terme attend l’international français (2 sélections).

Sa visite médicale serait programmée, alors qu’il est annoncé dans le groupe des Rouge et Blanc pour la réception pour la réception de Brest ce dimanche (15h). Badiashile était la cible de Chelsea depuis l’été dernier même si les Blues auraient aussi courtisé Josip Gvardiol pour ce poste de défenseur central, mais se seraient heurtés au refus du RB Leipzig. Evan Ndicka (Eintracht Francfort) et Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) ont aussi été nommés.

Formé à Monaco, Benoît Badiashile a déjà porté le maillot monégasque à 135 reprises depuis ses débuts en novembre 2018. Cette saison, il compte 16 matchs toutes compétitions confondues et 2 buts, ainsi que 2 premières capes avec les Bleus. À Chelsea, il retrouverait ses compatriotes Wesley Fofana et N’Golo Kanté.