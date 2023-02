Mercato: les dirigeants du Benfica et de Chelsa ont failli en venir aux mains pour Enzo Fernandez

D'après Record, Rui Costa, président du Benfica Lisbonne, aurait été proche de la confrontration physique lors d'une réunion début janvier dans le cadre du transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea. Le dirigeant portugais n'aurait pas apprécié l'attitude de Todd Boehly, le patron des Blues.

Des négociations musclées. C'est même un euphémisme. Mardi, lors du dernier jour du mercato hivernal, Enzo Fernandez a changé de dimension en rejoignant Chelsea contre 121 millions d'euros en indemnité de transfert, quittant Benfica seulement six mois après son arrivée. Selon Record, les négociations avaient pourtant mal démarré.

Costa n'aurait pas apprécié le comportement de Boehly

Président du Benfica Lisbonne, Rui Costa a effectué une réunion à Londres dès le 3 janvier avec les dirigeants de Chelsea et en compagnie de son vice-président et de son directeur sportif. D'après le média lusophone, l'ancien milieu de terrain et Todd Boehly, propriétaire des Blues, auraient même été proches de la confrontation physique. Le dirigeant portugais aurait quitté les lieux avec fureur, mécontent de la proposition adverse, revue à la baisse (de 120 millions d'euros à 90).

Selon le Times, Todd Boehly aurait renié l'offre initiale formulée verbalement fin décembre par l'un de ses nouveaux responsables du recrutement. Déjà très réticent à l'idée de vendre son joueur alors que son club réalise un excellent début de saison, Rui Costa n'aurait donc que très peu goûté ce revirement.

Rui Costa aurait souhaité aussi récupérer un joueur en échange à l'image de Mateo Kovacic mais l'opération était impossible en raison du salaire du Croate. Le club lisboète a finalement attendu les dernières heures du mercato pour céder son joueur au prix fort comme exigé. Enzo Fernandez se tenait prêt selon Record à enregistrer une vidéo pour faire pression sur son club.

Rui Costa a critiqué Enzo Fernandez

Champion du monde au Qatar avec l'Argentine, Enzo Fernandez souhaitait rejoindre la Premier League, devenant grâce à ce transfert le joueur le plus cher du championnat anglais. Acheté 14 millions d'euros à River Plate l'été dernier, le milieu de terrain a été depuis vivement critiqué par son ancien président.

"Je respecte sa décision. Je respecte la peur de perdre un gros contrat. Mais il n'a montré aucun engagement envers Benfica. En tant que fan, je ne voulais plus de ce joueur, en tant que manager, il n'était pas non plus une solution et ne pouvait plus entrer dans le vestiaire, a lancé le dirigeant au micro de la chaîne du club. C'est là que j'ai pris la décision de vendre."

"Enzo a été bien traité ici, depuis son arrivée jusqu'à son départ. J'espérais que ça lui donnerait l’envie de se battre pour le titre. Mais nous voulons une équipe qui s'engage envers les supporters. Nous avons perdu un grand joueur, oui, mais nous n’allons pas pleurer un joueur qui ne veut pas être à Benfica, a poursuivi Costa après le départ de Fernandez. Ici nous ne voulons que des joueurs qui respectent Benfica."