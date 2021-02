Mercato: les exigences astronomiques d'Alaba pour signer au Real Madrid

Selon plusieurs médias, David Alaba demanderait 22 millions par saison au Real Madrid pour rejoindre libre le club l'été prochain. Actuellement au Bayern Munich, le défenseur autrichien ne devrait pas prolonger.

En fin de contrat avec le Bayern Munich à l’issue de la saison, David Alaba devrait quitter la Bavière l’été prochain. S'il est annoncé du côté de Real Madrid où il arriverait libre, les négociations avec la “Maison Blanche” semblent néanmoins compliquées en raison des exigences salariales du défenseur autrichien.

Selon ESPN et The Telegraph, David Alaba demanderait à son potentiel nouveau club un salaire estimé à 450.000 euros par semaine. Soit près de 22 millions par année, pour une durée souhaitée de cinq saisons. Un montant colossal alors que le Real Madrid cherche à réduire ses dépenses, à l’image de la prolongation de Sergio Ramos qui bloque notamment pour des problèmes économiques et une différence de jugement entre les deux parties.

Le Bayern Munich aurait refusé de son côté de prolonger le joueur en raison des exigences de David Alaba, pourtant formé au club et présent dans les rangs professionnels depuis 2010. Mais à 28 ans, l’avenir de l’international autrichien ne s’inscrit plus avec son club formateur. Chelsea et Barcelone auraient aussi pris des renseignements mais n’auraient pas donné suite en raison du montant souhaité par Alaba.

En janvier dernier, Karl-Heinz Rummenigge n’apparaissait pas très contrarié par le probable départ de son joueur, laissant la porte ouverte à David Alaba. Désireux d'attirer David Alaba, le Real attendrait un geste de sa part pour trouver un terrain d’entente plus raisonnable pour les finances du club.

En attendant, David Alaba a ajouté, jeudi, un nouveau titre à sa collection en remportant le Mondial des clubs face aux Tigres de Monterrey (1-0). Titulaire au coup d'envoi, Alaba a remporté son 25e trophée avec le Bayern Munich.