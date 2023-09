Mercato: les explications de Francfort sur le transfert tardif de Kolo Muani au PSG

Par la voix de son directeur sportif, Markus Krösche, l'Eintracht Francfort a justifié le transfert tardif de son buteur français Randal Kolo Muani au PSG, vendredi soir, dans les dernières minutes du mercato.

Une saison en Allemagne et puis s'en va... Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort se sont séparés très tard vendredi soir, dans le money time du mercato. A l'issue d'un vendredi complètement fou durant lequel le Paris Saint-Germain a tout fait pour obtenir la signature de l'international français (24 ans - 9 sélections), le club allemand a fini par céder son buteur arrivé libre il y a un an en provenance du FC Nantes.

"Nous aurions aimé garder Randal plus longtemps chez nous"

Un départ qui permet à Francfort de réaliser une plus-value XXL puisque ce transfert est le plus élevé de son histoire (75 millions d'euros plus 15 millions de bonus). "Nous aurions aimé garder Randal plus longtemps chez nous, reconnait Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort sur le site du club. Nous avions toujours communiqué dans ce sens au cours des dernières semaines. Finalement, l’évolution des dernières heures et les paramètres économiques avec des revenus records pour l’Eintracht Francfort grâce au transfert du joueur ont été décisifs."

Markus Krösche est aussi revenu sur les âpres négociations avec la direction du PSG et les multiples rebondissements survenus vendredi lors des dernières heures du mercato : "En fin d’après-midi, nous avons fait savoir qu’il n’y avait aucune base pour un accord et que nous continuions à poursuivre nos plans avec Randal Kolo Muani. Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre qu’on ne pouvait pas refuser d’un point de vue économique dans l’intérêt de l’Eintracht Francfort." Et le DS de conclure : "Nous tenons à remercier Randal Kolo Muani pour ses prestations la saison passée." En une saison à l'Eintracht Francfort, l'ancien Nantais a inscrit 23 buts et adressé 17 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues.