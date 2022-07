Mercato: les images incroyables de la présentation de Dybala devant les supporters de la Roma

Ce mardi soir, l'AS Rome a mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit l'Argentin Paulo Dybala. Une présentation en grandes pompes devant le Palais de la civilisation italienne, en plein centre-ville de Rome, devant une foule conquise.

Un accueil de roi, ni plus ni moins. Des milliers de personnes dans les rues du centre-ville, des fumigènes rouges de partout, un cadre de rêve... Paulo Dybala a été présenté aux tifosi romains, ce mardi soir dans la capitale italienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AS Roma s'est donné les moyens pour accueillir comme il se doit son nouveau numéro 21.

Un hommage XXL pour Dybala en plein centre-ville de Rome

Les images valent plus que 1.000 mots. Devant le Palais de la civilisation italienne, l'Argentin de 28 ans a sans aucun doute pris conscience de l'ampleur de son aura en Italie. Un premier indice avait déjà été donné lorsqu'il avait battu, il y a quelques jours, le record de ventes de maillots floqués à son nom en 24 heures, supplantant le précédent record détenu par Cristiano Ronaldo (environ 535.000 contre 520.000).

Transfuge de la Juventus, arrivé libre à la Roma, Paulo Dybala était la cible prioritaire de José Mourinho et des dirigeants romains lors de ce mercato estival. Et le "Joyau" n'a pas mis longtemps à être accueilli par ses nouveaux supporters. Pendant environ 30 minutes, l'Argentin a été mis à l'honneur avec plusieurs chants en son honneur. Celui-ci s'est même assis sur les marches du Palais pour profiter de cet hommage XXL, sans nul doute l'un des plus beaux de ce mercato estival.