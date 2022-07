Mercato: Dybala à la Roma, c’est imminent

Paulo Dybala (28 ans), libre depuis son départ de la Juventus, est tout proche de s’engager avec l’AS Rome. L’Argentin est arrivé au Portugal, où l’équipe est actuellement en stage, pour y passer sa visite médicale et signer son contrat.

L’identité du prochain club de Paulo Dybala (28 ans) ne fait désormais plus de doute. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, le milieu offensif argentin va s’engager avec l’AS Rome s’il réussit la visite médicale. Ce lundi matin, il a rejoint la ville de Faro au Portugal où ses futurs coéquipiers sont actuellement en stage pour y passer des examens avant de signer un contrat de trois ans. Selon Sky Sport, il touchera un salaire de six millions d’euros annuels, bonus compris (4,5 millions d’euros en fixe).

Celui qui est surnommé "La Joya" a même livré quelques mots aux médias présents à sa descente de l’avion mis à disposition par la famille Friedkin, propriétaire du club. Il était accompagné de Dan Friedkin, le père et président, et de Ryan Friedkin, le fils, accompagnaient le joueur, ainsi que du directeur général, Tiago Pinto.

Le numéro 10 de Totti? "Surprise"

"Je suis très content", a confié l’international argentin (34 sélections, 3 buts) avant d’être interrogé sur son futur numéro qui pourrait être le 10, porté par Francesco Totti, légende vivante à Rome. "Surprise", a-t-il lancé, sans se confier davantage aux journalistes.

Dybala a quitté la Juventus cet été après y avoir passé sept ans et disputé 283 matchs (113 buts et 48 passes décisives). Après de longues négociations, le joueur et le club n’avaient pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation. Un accord avait pourtant été trouvé quelques mois plus tôt avant que la Juve ne rétropédale sur les conditions salariales en raison de la condition physique incertaine du joueur. Les discussions avaient pris fin en mars dernier.

Son nom était annoncé du côté de l’Inter Milan, rival honni de la Vieille Dame, dans un premier temps. Il va finalement prendre la direction plus au sud pour évoluer sous les ordres de l’équipe de José Mourinho, qualifiée en Ligue Europa la saison prochaine.