Mourinho et l'AS Roma ont leur star: c'est officiel pour Paulo Dybala

Libre depuis son départ de la Juventus, Paulo Dybala a trouvé son point de chute. Il évoluera la saison prochaine sous les ordres de José Mourinho.

Libre de tout contrat, Paulo Dybala s'est s'engagé avec l'AS Roma. Les premières lettres de chaque message posté depuis deux jours par le compte anglophone du club forment le nom du joueur. De son côté, le compte officiel du club a publié une photo très explicite du regard d'un joueur... très reconnaissable, avant de faire son annonce d'officialisation.

Les tifosi attendaient avec impatience l'annonce de la signature de l'Argentin, qui semblait bouclée depuis plusieurs jours. La Joya, 28 ans, débarque après trois saisons à Palerme et sept à Turin. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'équipe de José Mourinho. The Special One aurait d'ailleurs beaucoup pesé pour boucler l'opération, selon Fabrizio Romano.

Des blessures à répétition

Le talent de Paulo Dybala ne fait aucun doute. Mais les blessures à répétition de l'attaquant argentin ont quelque peu entâché sa progression. En sept ans à la Juventus, Paulo Dybala n'a réussi aucune saison vraiment pleine. Voilà le défi de l'AS Roma pour réussir à exploiter le plein potentiel du talent d'un joueur qui n'en manque pas. Et, après la Conference League, songer à conquérir un autre titre.