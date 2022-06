Mercato: les adieux de la Juventus à Paulo Dybala

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Juventus Turin a partagé un message pour remercier Paulo Dybala, en fin de contrat et qui va quitter le club après sept saisons.

C'est une page qui se tourne pour la Juventus et Paulo Dybala. Ce jeudi marque le dernier jour du contrat qui lie l'attaquant argentin de 28 ans au club de la Vieille Dame. Pour l'occasion, les dirigeants turinois ont tenu à rendre un bel hommage à Dybala dans un communiqué.

Arrivé en 2015 en provenance de Palerme, l'attaquant argentin va quitter libre son équipe actuelle. Rien n'a été encore annoncé pour son avenir, même si un intérêt de l'Inter Milan circule, bien que la formation milanaise vienne de retrouver Romelu Lukaku.

"Il est arrivé alors qu'il était une promesse jeune et talentueuse, et maintenant il salue la Juve apportant avec lui une richesse d'expériences qui ont fait de lui le champion qu'il est, lance la Juventus dans un communiqué. La carrière de Paulo Dybala va en effet se poursuivre loin de Turin."

"Nous le remercierons toujours"

En l'espace de sept saisons au club, Paulo Dybala aura porté à 232 reprises le maillot de la Juventus, pour 115 buts et 45 passes décisives et un total de 12 titres remportés. "Un grand parcours, celui vécu ensemble, fait non seulement de buts et de victoires, mais de grands matchs, de soirées inoubliables, de prestations d'une qualité absolue.Et pour tout cela nous le remercierons toujours", remercient les Bianconeri.

Neuvième meilleur buteur de l'histoire de la Juventus, Paulo Dybala a fait trembler notamment les filets à 18 reprises en Ligue des Ligue des champions, ce qui le place à la troisième place dans la hiérarchie sous les couleurs turinoises. Son importance s'illustre aussi avec un record: celui du nombre de buts marqués (68) dans l'enceinte actuelle, l'Allianz Stadium, inauguré en 2011. Le remplaçant de Paulo Dybala semble en tout cas déjà trouvé, avec Dušan Vlahović, arrivé en janvier dernier.