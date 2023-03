Mercato: les sept joueurs dont Arsenal voudrait se séparer cet été

Alors que la fin de saison approche, le board des Gunners va devoir se pencher sur les cas de plusieurs joueurs prêtés cette saison par le club du nord de Londres. Sept noms figurent parmi les plus susceptibles de partir, parmi lesquels Nicolas Pépé ou Nuno Tavares.

Dix finales. Voilà ce qu'il reste aux Gunners en cette fin de saison de Premier League pour espérer décrocher leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 19 ans. Avec huit points d'avance - mais un match en plus - sur Manchester City, tous les espoirs sont permis pour les supporters d'Arsenal.

Si les regards sont tournés vers ces 10 dernières rencontres, le board londonien travaille, lui, déjà sur la composition de l'effectif pour la saison prochaine. Et selon la presse anglaise, pas mal de départs pourraient intervenir. Le Sun a répertorié pas moins de sept joueurs susceptibles de quitter le leader du championnat. Parmi eux, le plus gros transfert de l'histoire d'Arsenal, à savoir Nicolas Pépé.

Fin de l'aventure avec les Gunners pour Pépé et Tavares ?

Recruté à prix d'or à l'été 2019, l'ailier de 27 ans n'a jamais eu le rendement escompté chez les Gunners jusqu'à présent. Prêté à l'OGC Nice en début de saison, l'ancien Lillois réalise un exercice correct (8 buts en 25 matchs touts compétitions confondues) avec les Aiglons. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Pépé, s'il souhaite rester à Londres, devrait sans doute se contenter du statut de remplaçant, derrière Martinelli, Saka ou encore Trossard. Ses gros émoluments (158.000 euros par semaine) pourraient refroidir les ardeurs des clubs intéressés par l'Ivoirien.

Dans la même veine, Nuno Tavares devrait lui aussi se confronter à une grosse concurrence à son poste en cas de retour à Arsenal. Prêté à l'OM, le Portugais s'est installé en titulaire et est le deuxième meilleur buteur du club phocéen (six réalisations) cette saison. De là à voir les dirigeants marseillais payer la clause de transfert ? Le latéral gauche de 23 ans est quoi qu'il en soit sous contrat jusqu'en juin 2025 et, s'il semble difficile de le voir déloger Zinchenko dans son couloir, il pourrait bénéficier d'un départ de Kieran Tierney, en manque de temps de jeu avec les Gunners.

Plusieurs indésirables, Balogun bientôt de retour

Les autres joueurs concernés sont les suivants : Albert Sambi Lokonga (prêté à Crystal Palace et sous contrat jusqu'en 2026), Ainsley Maitland-Niles (prêté Southampton, en fin de contrat), Pablo Mari (prêté à Monza, sous contrat jusqu'en 2024), Cédric Soares (prêté à Fulham, sous contrat jusqu'en 2024) et Runar Alex Runarsson (prêté à Alanyaspor, sous contrat jusqu'en 2024). Tous sont susceptibles de quitter le nord de Londres dans les prochaines semaines. Les choses sont un peu différentes pour Folarin Balogun, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 (17 réalisations) avec Reims, et le jeune brésilien Marquinhos, en prêt à Norwich. Reste à déterminer quel rôle ils pourraient jouer avec les Gunners.