Mercato: qui est Nuno Tavares, le joueur d'Arsenal proche de l'OM ?

L’Olympique de Marseille discute avec Arsenal pour une arrivée de Nuno Tavares cette saison en Ligue 1. Espoir du football portugais, le latéral gauche n’a pas convaincu en Premier League chez les Gunners et va chercher à se relancer en France.

Un temps proche de l’OM, Darko Lazovic ne devrait finalement pas rejoindre la Ligue 1 lors du mercato estival. Après cet échec pour le Serbe, le club marseillais a réactivé la piste menant à Nuno Tavares. Si une arrivée du défenseur portugais avait d’abord été écartée, elle devrait finalement être bouclée assez rapidement par les dirigeants phocéens et le président Pablo Longoria.

A défaut d’avoir convaincu Arsenal de lâcher une nouvelle fois William Saliba, Marseille va mettre la main sur un joueur prometteur mais encore accessible. La faute à une saison 2021-2022 galère après son transfert en Premier League voilà près d’un an. En plus, l’OM pourrait réaliser un joli coup avec un prêt sec pour un joueur dont la valeur sur le marché des transferts oscillerait plutôt entre 15 et 20 millions d’euros.

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Un pur gaucher capable de dépanner à droite

Agé de 22 ans, Nuno Tavares a rapidement marqué les esprits après ses débuts pros avec le Benfica Lisbonne. Après un bref passage du côté de la D2 portugaise avec la réserve, le Portugais a enchaîné les matchs dans l’élite. Commentateur avisé du championnat lusitanien pour RMC Sport, Kevin Diaz s’est rappelé l’impression laissée par le jeune latéral lorsqu’il a débuté pendant la saison 2019-2020.

"J’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport lors d’un passage dans l’After Foot cette semaine. Il a joué un peu à droite au début puis à gauche. Et c’est à ce poste qu’il a le plus évolué avec Arsenal."

Si à droite l’OM peut compter sur la recrue Jonathan Clauss et Pol Lirola au poste de piston, sur l’aile gauche Nuno Tavares possède une vraie carte à jouer. Outre Jordan Amavi, qui n’a pas convaincu lors de son prêt à Nice, et Sead Kolasinac loin d’être indiscutable, le Portugais devrait vite être titularisé par Igor Tudor en Ligue 1. Et une fois qu’il aura eu sa chance dans le 3-4-1-2 du technicien, charge à l’international U21 (8 sélections) de s’installer dans la durée.

Un profil athlétique et rapide

En seulement 41 matchs au Portugal avec l’équipe première du Benfica, Nuno Tavares a convaincu Arsenal d’investir huit millions d’euros pour se l’offrir durant l’été 2021. Avec un Kieran Tierney pas indiscutable, le Portugais a clairement eu un coup à tenter chez les Londoniens. Capable de produire beaucoup d’efforts, grâce à une capacité physique au-dessus de la moyenne, le latéral est supposé apporter un vrai impact dans son équipe. En le recrutant à Marseille, Igor Tudor a peut-être trouvé le soldat généreux qu’il souhaitait avoir en Darko Lazovic.

"Il n’a pas vraiment des mensurations de latéral puisqu’il est très grand. C’est un peu comme Nordi Mukiele, a encore analysé le consultant RMC Sport. Il est très rapide et très puissant."

Et Kevin Diaz d’ajouter: "Il a une technique, comme tout joueur portugais formé dans l’un des plus grands clubs formateurs du monde, assez correcte. Il va vite, il a plutôt un bon pied gauche. Il est assez polyvalent."

"Il peut confondre vitesse et précipitation"

Sur le papier, les qualités de Nuno Tavares auraient dû lui permettre de faire des merveilles en Premier League. Promis à un brillant avenir chez les Gunners, où il avait un coup à jouer malgré la concurrence de Kieran Tierney, le Portugais n’a pas réussi à se rendre indispensable. Aligné par Mikel Arteta pendant les premiers mois, le latéral s’est contenté d’une seule passe décisive. Et après deux défaites consécutives face à Manchester United et Everton, à la mi-décembre, son entraîneur l’a envoyé cirer le banc de touche. La faute, notamment, à un impact défensif médiocre et à un apport offensif trop limité.

"Il peut avoir un côté brouillon dans les trente derniers mètres. C’est peut-être pour cela qu’il n’a pas réussi à s’imposer définitivement à Arsenal, a prévenu Kevin Diaz sur RMC. Il peut confondre vitesse et précipitation. C’est-à-dire qu’il arrive souvent à faire la différence grâce à ses qualités techniques et surtout physiques. Mais dans le dernier geste cela peut finir en tribunes. Maintenant il est aussi capable de faire des passes décisives et c’est un joueur encore en post-formation. Il a besoin d’enchaîner les matchs."

Une bonne pioche pour l’OM?

Brièvement relancé par Mikel Arteta en fin de saison dernière, Nuno Tavares en a profité pour inscrire son premier but en Premier League. Mais cela n’a pas suffi à convaincre l’entraîneur d’Arsenal de lui faire confiance. Pour résumer, Nuno Tavares est un joueur avec un vrai potentiel mais qui traverse une période de doute à Arsenal. Délesté d’une partie des tâches défensives avec la défense à trois mise en place par Igor Tudor, le Portugais pourra retrouver confiance en ses qualités offensives.

"C’est un profil intéressant pour l’Olympique de Marseille. C’est une bonne idée de Pablo Longoria. Je ne dirais pas que c’est une réussite obligatoire mais c’est une bonne idée, a conclu Kevin Diaz. Je sais qu’il y a une bonne relation entre Arsenal et Marseille et donc ils ont les deux derniers latéraux gauche des Gunners avec Sead Kolasinac pour qui je prédisais moins de réussite. En tout cas, Nuno Tavares, c’est une bonne idée."