Mercato: Lirola veut rester à l’OM, "le club parfait"

Prêté par la Fiorentina avec option d’achat, Pol Lirola (23 ans) veut rester à l’OM l’année prochaine. Il apprécie particulièrement le club malgré les nombreux remous des dernières semaines.

En trois mois et treize matchs au compteur, Pol Lirola (23 ans) est déjà conquis par Marseille. Dans une interview à La Provence, le défenseur espagnol confie son envie de rester au club la saison prochaine alors qu’il est prêté avec option d’achat par la Fiorentina (12 millions d’euros). Malgré la crise sportive, les changements d’entraîneurs et le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence, l’ancien joueur de la Juventus veut "rester ici !".

"C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi, explique-t-il. De mon côté, je jouerai tous les matchs à 100%. Je me sens très bien ici, je ne suis qu’à quatre heures de route de la maison, Barcelone (rires)."

Il explique ne pas avoir encore parler de son avenir avec Pablo Longoria, président du club et précise que l’option d’achat n’est pas automatique et dépend donc d’une négociation entre les deux clubs.



En attendant d’en savoir plus, il ne regrette pas une seconde son choix d’avoir rejoint la Canebière. "Depuis que je suis arrivé, j’ai pu voir à quel point ce club est grand, je vois ça au centre d’entraînement, au stade, Rien que pour ça, ça vaut la peine d’être ici."

L'équipe "avait besoin" de l'énergie de Sampaoli

Il s’est tout de même étonné des incroyables remous qui ont secoué le club depuis son arrivée. "Je n’ai jamais vécu une telle situation de crise, mais je ne suis pas le plus légitime pour parler de ça, vu que je n’étais pas là ces dernières années et que je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé avant mon arrivée."



Pour lui, le nomination de Jorge Sampaoli sur le banc est une bonne nouvelle. "Il nous transmet son énergie, il est très actif aux entrainements et durant les matchs devant son banc. Je pense que notre équipe avait besoin de ça."