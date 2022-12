Mercato: Livakovic plutôt que Nubel pour remplacer Neuer ? Le Bayern y pense

Impressionné par les performances du gardien croate à la Coupe du monde, le Bayern Munich a entamé des discussions avec Dominik Livakovic. Le gardien du Dinamo Zagreb pourrait remplacer Manuel Neuer, forfait jusqu'à la fin de la saison.

Selon Sky Sport, les responsables du Bayern Munich ont entamé des discussions avec l’entourage du Croate Dominik Livakovic, héros de la qualification des Vatreni ("les flamboyants") face au Brésil à la Coupe du monde.

Le joueur du Dinamo Zagreb, sous contrat jusqu'en 2024, réalise un Mondial remarquable et s’apprête à disputer les demi-finales avec la Croatie, ce mardi (20h). Il a été l’un des meilleurs gardiens de la compétition jusqu’à présent. Oliver Kahn, le président du conseil d'administration du club le plus titré de Bundesliga, se serait déjà entretenu avec lui.

Si les discussions avec le Bayern n'en sont encore qu'à leurs débuts, le fait que les responsables du Bayern les aient entamées pourrait indiquer qu'Alexander Nübel n'est pas le principal candidat pour remplacer Manuel Neuer, dont la saison est d'ores et déjà terminée, pressent Sky Sport. Le capitaine bavarois s’est fracturé la jambe droite en faisant du ski de randonnée. Il a été opéré près de Munich.

"Merci beaucoup à l'équipe médicale ! Cela fait toutefois mal que la saison en cours soit terminée pour moi", a-t-il écrit sur son compte Instagram, avec une photo sur son lit d'hôpital où apparaît sa jambe droite plâtrée.

"La nouvelle de la blessure de Manuel nous a tous choqués. Nous serons à ses côtés et l'accompagnerons sur le chemin de son retour. Il surmontera également cette grave blessure et reviendra sur le terrain aussi fort qu'auparavant", a déclaré Oliver Kahn, dans un communiqué. "Le fait que Manuel ait eu un tel accident est terrible et toutes nos pensées sont bien sûr avec lui. C'est une forte personnalité et il reviendra", abonde le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.