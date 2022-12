Coupe du monde 2022: rebelote, il y aura encore un joueur de l'Inter et du Bayern en finale comme depuis 1982

C'est une constante depuis 1982, l'Inter Milan et le Bayern Munich sont toujours représentés en finale de la Coupe du monde. L'édition 2022 n'échappera pas à cette règle.

C’est une petite coutume quadriennale qui ne s’est jamais démentie depuis 1982. Si vous ne le saviez pas encore, sachez que la finale de la Coupe du monde a toujours été disputée par au moins un joueur du Bayern Munich et un représentant de l’Inter Milan depuis la victoire de l’Italie sur la RFA (3-1) à Madrid il y a quarante ans.

On ne connaît pas encore le résultat des demi-finales de cette Coupe du monde, mais on peut d'ores et déjà acté que la phénomène va se se reproduire.

L’Inter comptant deux représentants dans la première demi-finale du Mondial qatari mardi soir (20h), un de chaque côté - Lautaro pour l’Argentine, Brozovic pour la Croatie -, tandis que le Bayern Munich sera surreprésenté dans l’autre match (Mazraoui pour le Maroc, Upamecano, Pavard et Coman pour la France, et Stanisic pour la Croatie) prévu mercredi (20h), quels qu’en soient les résultats, ces deux mastodontes du continent européen ont déjà gagné la bataille de l’image.

La présence constante ou presque de l’Allemagne et de l’Italie en finale de la compétition, hormis ces dernières années (L'Italie a manqué les deux dernières Coupes du monde), a aidé ces deux grands clubs à se démarquer.

Tout comme la mondialisation du football, avec l’arrêt Bosman, a permis à ces deux clubs de faire perdurer la tradition en instaurant une logique où les frontières n’existent plus, permettant ainsi la libre circulation des footballeurs possédant une nationalité de l'union européenne.

Ce qui explique pourquoi le Bayern Munich et l’Inter sont toujours représentés, même quand leurs deux pays, l’Allemagne et l’Italie, ne sont pas en finale, comme c’est le cas encore cette année (l'Allemagne n'a pas franchi la phase de groupes). Si le Bayern Munich a compté plus de joueurs en finale depuis 1982 (1986, 1990, 2002, 2014), cela n’a pas toujours été le cas, loin de là (1982, 1998, 2018).

Une qualification de la France pour la finale permettrait au Bayern Munich de prendre ses distances dans cette confrontation à distance.