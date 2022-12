Argentine-Croatie: parent de Skoblar, couvé par Modric... Livakovic, le héros inattendu des Vatreni

Essentiel dans le parcours de la Croatie, qualifiée pour les demi-finales, Dominik Livakovic s’est fait un nom durant ce Mondial et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin après avoir terrassé le Brésil. L’Argentine est prévenue.

Le flamboyant Dominik Livakovic (27 ans) pourrait bien écoeurer Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde, après avoir fendu le cœur de Neymar. Le dernier rempart des Vatreni n’est pas le héros que les supporters d’une sélection emmenée par le vétéran Luka Modric attendait, mais il en est assurément l’élément le plus déterminant depuis le début de la compétition, celui grâce à qui les désirs de revanche du sélectionneur Zlatko Dalic pourraient être exaucés.

La Croatie n’aurait jamais pu aller aussi loin sans deux prestations monumentales consécutives de sa part depuis le début de la phase à élimination directe. S’il a brillé lors des deux séances de tirs au but qu’il a disputées avec la Croatie (trois arrêts contre le Japon, un face au Brésil), la qualité de son Mondial ne se résume pas à sa seule réussite dans cet exercice.

Parent de... Josip Skoblar

En état de grâce, l’épatant gardien du Dinamo Zagreb a écoeuré les Brésiliens en quarts de finale, réalisant pas moins de onze arrêts, dont la plupart ont été déterminants. Jamais un gardien de but n’en avait fait autant durant un seul et même match de Coupe du monde. Face à la ligne d’attaque la plus impressionnante du monde, Dominik Livakovic a sorti le grand jeu, ne s’inclinant que sur une inspiration géniale de Neymar.

Son histoire aurait pu s’arrêter là si la Croatie n’avait pas égalisé en fin de prolongation. Mais la providence a encore fait pencher la balance de son côté. Et il a surgi pour plonger le Brésil dans un profond désarroi. "Il nous a encore sauvés", souriait le milieu de terrain Lovro Majer vendredi. "Notre gardien est en pleine forme, il a fait la différence dans des moments cruciaux", savourait quant à lui Zlatko Dalic, le sélectionneur, saluant la classe de son gardien, issu d’une grande famille croate qui n’avait pas grand-chose à voir avec le ballon rond, encore que… Sa mère, Manuela Skoblar, est la cousine germaine de Josip Skoblar, le mythique attaquant yougoslave de l’OM.

Quant au père, Zdravko, ingénieur, il a été secrétaire d'État au ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures en Croatie. Son grand-père paternel, auquel il doit beaucoup dans sa trajectoire personnelle, était radiologue et sa grand-mère professeur d’anglais. Bref, une famille très éduquée. Dominik Livakovic jouait au basket quand il était enfant, ce n’est que plus tard qu’il a tranché en faveur du football, inspiré par la trajectoire de Casillas, tout en préparant la suite, puisqu’il a étudié la diplomatie et les relations internationales.

En partie formé dans l’enceinte austère du stade Maksimir, antre du Dinamo (qui accueille aussi les matches de la sélection), Livakovic n’a pas tardé à s'imposer dans le plus grand club de son pays, et reste sur sept saisons comme titulaire, qui lui ont permis de cumuler plus de 260 matchs avec le Dinamo. Il a déjà tout gagné en Croatie (cinq titres nationaux depuis 2018) et participe régulièrement à la Ligue des champions avec le Dinamo depuis plusieurs saisons.

Couvé par Modric

International depuis 2017, sélectionné en Russie en 2018 mais laissé sur le banc, au profit du vétéran Danijel Subasic, qui le prend sous son aile et lui distille quelques précieux conseils, Dominik Livakovic a dû attendre septembre 2019 pour s’installer comme titulaire. Sur la route du Mondial au Qatar, Livakovic a énormément douté au point d’être relégué sur le banc. Sans le soutien de Luka Modric (présent à son mariage), originaire comme lui et Subasic de Zadar, qui sait s’il aurait pu être le héros inattendu de la sélection? Dans une conversation devenue virale sur les réseaux sociaux, depuis que son contenu a fuité, Modric s’adresse à son coéquipier, qu’il tente alors de rassurer.

"Je ne te dirais pas ça si je ne tenais pas à toi. Mais je constate que tu ne fais pas de progrès avec la sélection nationale, lui glisse Modric. Peut-être que c’est la pression que tu ressens, peut-être pas. Mais tu dégages peu de certitudes. C’est de ça dont il est question, c’est de ça que je te parle. Pourquoi ne pourrais-tu pas faire d’erreur ? Tout le monde fait des erreurs. J’ai l’impression que le problème se situe là, tu as peur de faire des erreurs. Qui ne fait pas d’erreur ? Donne-moi un nom. Cela ne fait qu’empirer les choses ? Tu es un excellent gardien de but. Tu le sais, non ?"

Il n’est pas certain que le joueur formé au NK Zagreb, seul joueur du onze de départ de la Croatie à évoluer dans son pays d’origine, en doute encore. Et si tel est le cas, on lui suggérera de se pencher sur les avis des consultants de la planète foot, tous unanimes à son sujet. Dominik Livakovic a pris une nouvelle dimension dans cette compétition. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur devrait voir sa valeur marchande exploser dans les prochaines semaines. Estimée à 8,5 millions d’euros, elle sera certainement beaucoup plus élevée au sortir du tournoi, surtout s’il est élu meilleur gardien du Mondial.