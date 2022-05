Mercato: Liverpool serait prêt à payer la clause libératoire de Gavi

Actuellement lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, Gavi n'a pas encore trouvé d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation. S'il n'envisage pas un départ cet été, le jeune milieu espagnol plaît énormément à Liverpool, qui aimerait profiter de la situation selon le quotidien Sport.

C’est un dossier qui traîne en longueur. Un de plus au FC Barcelone. Depuis de longues semaines, les dirigeants catalans cherchent à prolonger leur pépite Gavi, actuellement sous contrat jusqu’en 2023. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec Ivan de la Peña, le représentant du jeune milieu de terrain (17 ans) formé à la Masia et symbole de la nouvelle génération du football espagnol.

Face à cette situation, Joan Laporta a même haussé le ton en début de semaine dans les colonnes du journal "L'Esportiu". "Son agent a depuis longtemps une offre de prolongation sur la table. Mais nous n’avons pas de nouvelle. Il devra dire quelque chose à un moment donné. On ne comprend pas. Gavi est un joueur que nous aimons tous, il a un magnifique présent et futur au Barça. Je pense que la proposition du club, notamment sur le salaire, est plus qu'acceptable. Nous proposons une très bonne offre et nous n’irons pas au-delà", a lancé le président blaugrana.

Gavi veut continuer à Barcelone

Vite devenu incontournable sous les ordres de Xavi et bluffant de maturité, Gavi est un talent brut que le Barça ne peut pas se permettre de laisser filer, alors que la concurrence se veut féroce dans ce dossier. A en croire le quotidien Sport, Liverpool se tient à l’affût et serait même prêt à régler sa clause libératoire estimée à 50 millions d’euros. Un montant jugé abordable par les Reds, bien conscients de l’immense potentiel de Gavi, qui sort d'une saison à 48 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan personnel de deux buts et six passes décisives.

D’après Sport, Jürgen Klopp aurait coché son nom et le vice-champion d’Angleterre pourrait lui proposer un bien meilleur salaire qu’à Barcelone pour tenter de le convaincre de quitter son cocon catalan. Mais Gavi n’aurait pour le moment pas l’intention de faire ses valises. Heureux et épanoui, il voudrait poursuivre sa progression dans son club et un départ en Angleterre ne ferait pas du tout partie de ses plans.