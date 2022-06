Mercato: Liverpool signe un grand espoir écossais en défense

Très courtisé durant ce mercato, le latéral droit Calvin Ramsay (18 ans) a fait le choix de quitter Aberdeen pour rejoindre Liverpool, où il espère concurrencer Trent Alexander-Arnold à l'avenir.

Après un attaquant (Darwin Nuñez, 22 ans, ex-Benfica) et un milieu (Fabio Carvalho, 19 ans, ex-Fulham), voilà maintenant un défenseur pour Jürgen Klopp. Très actif en ce début de mercato, Liverpool a officialisé ce dimanche l’arrivée du latéral droit Calvin Ramsay en provenance d’Aberdeen. Montant de l’opération : 6,5 millions de livres sterling (environ 7,6 millions d’euros), dont 2,5 de bonus (2,9 millions d’euros).

Si les Reds n’ont pas dévoilé la durée de son contrat, la presse anglaise annonce qu’il s’est engagé pour cinq ans après avoir passé la traditionnelle visite médicale. "C’est un rêve devenu réalité. C'était déjà un rêve de jouer pour Aberdeen, et maintenant d'être dans l'un des plus grands, si ce n’est le plus grand club du monde, c'est quelque chose d’énorme. J’ai hâte de montrer aux fans ce que je vaux. C’est un club qui donne sa chance aux jeunes", a-t-il confié dans un communiqué.

Meilleur jeune en Ecosse

Âgé de 18 ans, Ramsay est considéré comme un grand espoir du football écossais. Il s’est véritablement révélé cette saison en disputant 33 matchs toutes compétitions confondues avec Aberdeen, qui a réussi à sauver sa place en première division. Ses bonnes performances lui ont permis d’être désigné meilleur jeune de la saison en Ecosse et de taper dans l’œil de plusieurs clubs anglais, allemands et italiens. En janvier, ses dirigeants avaient repoussé les approches de Leeds et Bologne.

Contrairement à d’autres jeunes de son effectif, Liverpool n’a pas prévu de le prêter, selon Sky Sports. Klopp compte sur lui pour les mois à venir et l'estimerait capable de concurrencer Trent Alexander-Arnold dans un futur proche.