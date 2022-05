Liverpool: "Réservez l'hôtel", Klopp donne déjà rendez-vous pour la finale de la Ligue des champions 2023

Jürgen Klopp a fait passer un message clair aux supporters de Liverpool après la défaite face au Real Madrid (1-0) samedi en finale de la Ligue des champions. L'entraîneur des Reds est convaincu que son équipe reviendra en finale la saison prochaine.

Déçu, mais pas abattu. Après la défaite de Liverpool samedi face au Real Madrid en finale de la Ligue des champions (1-0), Jürgen Klopp avait déjà le regard tourné vers l’avenir. Et plus particulièrement vers la prochaine finale de la C1 qui aura lieu du côté d'Istanbul, en Turquie, en juin 2023. "J’ai le sentiment très fort que nous allons revenir. Les gars sont vraiment des compétiteurs, ils forment un groupe exceptionnel. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Nous reviendrons. Ce sera où la saison prochaine ? A Istanbul ? Réservez l’hôtel !", a-t-il lancé au micro de BT Sport en s'adressant aux supporters de Liverpool.

Tombés sur un immense Thibaut Courtois, lors d'une finale gâchée par d'importants problèmes de sécurité et des mouvements de foule autour du Stade de France ayant retardé le coup d’envoi, les Reds n’ont pas pu soulever une septième Ligue des champions. Et ils ont encore chuté face au Real, comme en 2018. Pourtant dominatrice, la machine Liverpool a craqué à l’heure de jeu sur un centre de Federico Valverde coupé par Vinicius Junior, anormalement oublié par Trent Alexander-Arnold.

"Ces gars ont réalisé une saison remarquable"

"C'était 50-50 sur la possession. On a eu plus de tirs cadrés, mais la stat la plus décisive est en faveur du Real. Ils ont marqué un but, pas nous. C'est l'explication la plus simple. C'est dur à encaisser. Respect au Real. Si le gardien est l'homme du match, ça montre que quelque chose a mal fonctionné. J'aurais aimé avoir plus d'occasions. On a fait un bon match, mais quand on perd 1-0, il faut admettre qu'on n'a pas assez bien joué. J'ai dit aux joueurs que je ressentais de la fierté. Ces gars ont réalisé une saison remarquable. On perd deux compétitions (la Premier League pour un point, et donc la C1) sur pas grand-chose", a souligné Klopp en conférence de presse.

Pour le Real, il s'agit en revanche d'une 14e Ligue des champions. La "Maison Blanche" compte désormais deux fois plus de C1 (14) que son premier poursuivant au palmarès, l'AC Milan (7). Ce nouveau sacre rapproche aussi Karim Benzema du Ballon d'or.