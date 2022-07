Mercato: Liverpool, West Ham, Leeds voire Liverpool… Terrier a la cote en Premier League

Selon L’Équipe, Martin Terrier serait pisté par plusieurs clubs de Premier League, à commencer par West Ham et Leeds. Mais l’attaquant du Stade Rennais serait également suivi par Liverpool, qui penserait à lui en cas de départ de Roberto Firmino cet été.

Il sort de la meilleure saison de sa carrière. La plus prolifique en tout cas. Avec 21 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues), Martin Terrier a bouclé un exercice très remarqué sous le maillot du Stade Rennais. De quoi attiser les convoitises sur le marché européen. Selon L’Équipe, plusieurs clubs de Premier League seraient sur les rangs pour tenter de recruter l’attaquant de 25 ans. A commencer par West Ham et Leeds United.

Après avoir déjà débauché Nayef Aguerd en défense (35 millions d’euros), les Hammers souhaiteraient enrôler Terrier pour renforcer leur secteur offensif. Le club londonien aurait envoyé plusieurs fois son directeur du recrutement, Rob Newman, afin de le superviser au Roazhon Park. Et ses retours auraient été très positifs. A voir désormais si West Ham peut se mettre d’accord avec le Stade Rennais, qui attendrait au moins 40 millions d’euros pour céder son buteur français.

Terrier aimerait se rapprocher des Bleus

Leeds devrait prochainement passer à l’action dans ce dossier. Les Peacocks ont les caisses bien remplies après avoir vendu Raphinha pour près de 58 millions d’euros au Barça. Un joueur qu’ils avaient d’ailleurs recruté à Rennes deux ans plus tôt. Les deux clubs ont conservé des relations cordiales depuis.

L’Équipe précise que d’autres équipes plus huppées surveillent également la situation de Terrier. Liverpool en ferait partie. Les Reds auraient coché le nom de l’ancien joueur de l’OL (recruté en 2020 pour 12 millions d’euros) en cas de départ de Roberto Firmino. En Espagne, le FC Séville aurait également un œil sur lui. Le natif d’Armentières (Nord), lui, se verrait bien dans un club de haut standing. Avec l’espoir de se rapprocher de l’équipe de France.