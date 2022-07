Mercato: le PSG pourrait être doublé par West Ham pour Scamacca

Selon la presse italienne, West Ham va formuler une offre à Sassuolo pour s'offrir son attaquant Gianluca Scamacca. Le buteur de 23 ans est aussi courtisé par le PSG, qui aimerait boucler l'affaire d'ici la fin de semaine.

Dans le viseur du PSG, Gianluca Scamacca a plusieurs prétendants lors de ce mercato estival. Selon Fabrizio Romano et la presse italienne, le club parisien pourrait même se faire doubler par West Ham pour l'attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Sassuolo.

Les négociations traînent depuis plusieurs semaines entre le PSG et Sassuolo. Les Hammers seraient eux sur le point de formuler une offre à hauteur de 40 millions d'euros, avec un bonus entre 5 et 7 millions. Ce qui se rapprocherait des 50 millions réclamés par le club italien. La dernière offre du PSG serait elle restée à 35 millions d'euros, avec des bonus en plus.

Le PSG veut Scamacca pour son stage de pré-saison

De son côté, le PSG espère boucler rapidement le dossier Gianluca Scamacca mais aussi celui de Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter Milan. L'idée étant que les deux joueurs puissent s'envoler pour le stage de pré-saison, qui se déroulera au Japon, avec plusieurs matchs amicaux au programme.

Après un premier match amical face à Quevilly-Rouen Métropole (Ligue 2), ce vendredi au Camp des Loges, le PSG s’envolera dimanche pour ce stage d’une dizaine de jours en Asie de l’Est. Si Skriniar et Scamacca ne sont pas arrivés avant ce week-end, ils pourraient rejoindre leurs nouveaux partenaires directement au Japon.

Pour rappel, le premier match officiel de la saison du PSG aura lieu le 31 juillet, à Tel Aviv (Israël), pour le trophée des champions face au FC Nantes. La reprise du championnat aura lieu le 6 août, pour un déplacement à Clermont.