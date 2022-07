Mercato: Luis Suarez signe officiellement à l'OM

L'OM a conclu la signature de l'attaquant colombien Luis Suarez, qui évoluait à Grenade. Le joueur a signé un contrat de cinq ans.

L'OM a donc dévoilé trois recrues en deux heures. Après Jonathan Clauss et Ruben Blanco, Luis Suarez (24 ans) a officiellement été annoncé comme nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. L'attaquant colombien - à ne pas confondre avec l'illustre homonyme uruguayen qui a brillé à Liverpool et au FC Barcelone - arrive en provenance du Grenade CF. Il s'est engagé pour cinq ans, jusqu'en juin 2027.

Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Les médias espagnols suggèrent toutefois que l'opération pourrait avoir été conclue à plus de 10 millions d'euros.

"Rapide, puissant et très généreux"

Avant-centre de 1m85, Luis Suarez sort d'une année à huit buts et quatre passes décisives en 37 matchs de championnat espagnol. La saison d'avant, son bilan était de quatre buts en 25 rencontres.

Formé en Colombie, Luis Suarez avait été recruté par Watford en 2017, après une saison en prêt dans l'équipe réserve de Grenade. Il n'a toutefois disputé aucun match avec le club anglais, qui l'a prêté trois fois en Espagne (Valladolid, Nàstic et Saragosse) avant de le céder à Grenade avec un intéressement de 30% sur une future revente.

"Joueur à fort potentiel, Luis est un attaquant rapide, puissant et très généreux dans l’effort, se satisfait l'OM dans son communiqué. Des qualités qui lui permettront de s’adapter à notre environnement et de s’imposer au sein de l’effectif d’Igor Tudor".

Dans ce mercato estival, en plus de Samuel Gigot, dont l'arrivée avait été bouclée en hiver, l'OM s'est attaché les services de six nouveaux joueurs: Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Roggerio Nyakossi, Chancel Mbemba et Isaak Touré, en plus de Samuel Gigot, prêté en fin de saison dernière au Spartak Moscou.