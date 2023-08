Mercato: Majer quitte le Stade Rennais et s’envole pour l’Allemagne

Deux ans après son arrivée à Rennes, Lovro Majer va poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le milieu de terrain croate de 25 ans va s’engager avec Wolfsburg, qui versera 35 millions d’euros au club breton.

Lovro Majer a pu faire ses adieux au Roazhon Park, dimanche, lors du carton du Stade Rennais face à Metz en ouverture de la Ligue 1 (5-1). Le milieu de terrain de 25 ans est entré à un quart d’heure de la fin pour participer à la démonstration face aux Grenats. Une manière de saluer une dernière fois le public d’Ille-et-Vilaine avant de prendre la direction de l’Allemagne. Deux ans après son arrivée en provenance du Dinamo Zagreb, l’international croate (21 sélections, 4 buts) va découvrir la Bundesliga sous les couleurs de Wolfsburg.

Le VfL, entraîné par Niko Kovac, va débourser 35 millions d’euros (bonus compris) pour s’offrir les services du gaucher d’1,78m, réputé pour sa vista et son élégance balle au pied. Il s’agit du deuxième transfert le plus coûteux de l’histoire du club de Basse-Saxe, après le recrutement de Julian Draxler à Schalke 04 en 2015 (43 millions). C'est également de la vente la plus rentable du Stade Rennais, à égalité avec Ousmane Dembélé (Dortmund en 2017) et Nayef Aguerd (West Ham l’an passé).

Un contrat de cinq ans au VfL

Après avoir disputé 79 matchs avec Rennes (toutes compétitions confondues), en alternant les titularisations et les entrées en jeu, Lovro Majer va signer un contrat de cinq ans avec le 8e de la dernière Bundesliga, qui ne disputera pas de compétition européenne cette saison.

Wolfsburg a lancé sa campagne 2023-2024 par un carton dimanche sur la pelouse du TuS Makkabi Berlin, qui évolue en sixième division, au premier tour de la Coupe d’Allemagne (0-6). Les futurs coéquipiers de Majer débuteront leur championnat par la réception d’Heindenheim, samedi à la Volkswagen Arena (15h30).