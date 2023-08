Mercato, DNCG, préparation... Comment l'OL s'est retrouvé en plein doute dès le début de saison

Après une préparation poussive et une défaite à Strasbourg en ouverture de la Ligue 1 (2-1), l’Olympique Lyonnais entame sa saison avec des doutes et des incertitudes. La fin du mercato sera scrutée de près par Laurent Blanc, l’entraîneur des Gones, qui espère du renfort au milieu de terrain.

Affichés par des regards noirs puis amplifiés par des mots, prononcés avec le cœur, loin de phrases souvent banales entendues après une entame ratée, la frustration et la déception accompagnent encore les Lyonnais, ce lundi, au lendemain de leur défaite initiale en Ligue 1 à Strasbourg (2-1). De quoi dessiner une colère intérieure que Rayan Cherki a résumé "à chaud" dans les coursives de la Meinau: "On ne doit jamais perdre un match comme celui-là. Et je tiens à dire que ce n’est la faute, ni du staff, ni du coach, mais c’est nous sur le terrain. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de gagner."

Ce "quelque chose" qui rature une copie au statistiques pourtant prometteuses: vingt-trois tirs dans un match disputé à l’extérieur, dont sept cadrés, contre deux tirs cadrés et… deux buts pour Strasbourg. Le réalisme d’un côté face à l’inefficacité de l’autre, une rengaine déjà aperçue durant la préparation, où les Lyonnais ont marqué deux buts lors du premier match (gagné) face à une équipe de troisième division néerlandaise, avant d’enchaîner quatre défaites, concédées là aussi sur des détails: 1-0 face à Manchester United, Molenbeck et Vigo, puis 2-0 face à Crystal Palace. Deux buts marqués en cinq matches et en plus, par des joueurs dont le club cherchait à se séparer: Tino Kadewere et Jeff Reine Adelaide…

Des doutes à tous les niveaux

Cette préparation a semé le doute, entre coups de pied arrêtés non maîtrisés, fragilité en phase défensive ou erreurs de concentration à répétition. Et d’une certaine manière, ces maux se sont retrouvés en Alsace, à l’image de l’erreur de Saël Kumbedi amenant le coup franc qui a mis Strasbourg sur orbite. Le latéral, à l’image des autres entrants (Amin Sarr et Jeffinho), a démontré l’écart entre les joueurs placés en premier sur la feuille de match (Lopes, Mata, Lovren, Caleta Car, Tagliafico, Caqueret, Tolisso, Cherki, Lacazette, Barcola) et leurs suppléants. Même si Kumbedi a l’excuse, retenue en interne, de l’âge (18 ans).

Certes, avec les statistiques, les Lyonnais peuvent revendiquer que ce premier match officiel est de loin le plus abouti de l’été. Mais il ne rapporte aucun point. Certes, l’infirmerie se remplit d’éléments "cadres", qui apportent cette expérience: Lopes, Lovren et désormais Clinton Mata. Mais le foot est ainsi fait: l’urgence débarque déjà entre Rhône et Saône, à peine la mi-août passée… Le tout sur fond d’intersaison pas comme les autres, avec la décision de la DNCG de mettre sous contrôle la masse salariale et les transferts, limités à 25 millions d’euros. La moitié a déjà été mangée par les quatre nouveaux joueurs. Il faudra être malin et organisé (en urgence désormais) pour trouver de quoi améliorer l’effectif actuel.

Blanc espère l’arrivée d’une sentinelle

Mais il faudra taper juste et dans les désidératas du coach Laurent Blanc, qui semblait agacé dimanche soir et pas seulement par le résultat final. Car il a un souhait en priorité depuis le mercato de… janvier 2023: une sentinelle physique et expérimentée. Et il n’a vu venir dans le milieu de terrain, en dehors du jeune Sochalien Skelly Alvero, encore en formation à 20 ans, qu’Ainsley Maitland-Niles libre de tout contrat. C’est bien un milieu de terrain, mais son profil de polyvalent, plutôt box-to-box ne répond pas aux besoins les plus pressés.

La partition finalement brouillonne de Johan Lepenant face à Strasbourg en n°6 a de nouveau démontré l’urgence tactique en mode Laurent Blanc. Mais lui aussi n’aura que 21 ans à l’automne… La nouvelle cellule de recrutement autour de John Textor et de Mathieu Louis-Jean est ainsi activement à la recherche d’un élément répondant à la feuille de route du coach.

Le départ de Lukeba a brouillé le message du club

L’issue de ce dossier sera activement scrutée, car elle dessinera la saison du Lyon version Laurent Blanc. Un technicien habitué aux arcanes du foot professionnel dans l’agglomération résume: "L’équipe actuelle, c’est top 10. Avec un recrutement d’un ou deux éléments, l’OL peut viser les places européennes, donc être dans les 5." Le staff met en garde le groupe sur l’atmosphère autour du club, mais forcément, il y a de quoi crisper tout le monde au fil des jours qui restent dans ce mercato estival un peu spécial.

Il s’agit du premier mercato sans Jean-Michel Aulas, le premier sous le regard du gendarme financier et le premier avec une bande-annonce bien répétée, celle de fermer la porte à tout départ, notamment des jeunes de la formation. L’épisode Castello Lukeba (parti à Leipzig) a forcément brouillé le message. Et pas seulement en externe, puisque le jeune défenseur avait changé d’agent et malgré les fortes incitations des cadres à ce qu’il reste dans l’intimité des échanges lors des stages de pré-saison, il a eu envie de partir en Bundesliga.

O’Brien arrive, Toko-Ekambi s’en va

Lyon devrait officialiser ce mercredi l’arrivée de Jake O’Brien, un jeune défenseur irlandais (22 ans), passé par Molenbeek et Crystal Palace, mais sans jamais avoir joué en Premier League. Dans le sens des départs, un 15e élément va quitter Lyon, et pas des moindres: Karl Toko-Ekambi va prendre la direction d’Abha Club en Arabie saoudite.

L’OL s’enlèvera ainsi un lourd salaire et récupèrera près d’1,7 million d’euros dans la transaction. L’officialisation est là aussi une question de jours, alors que les médias néerlandais évoquent un intérêt de l’Ajax pour le champion du monde argentin de l’OL, Nicolas Tagliafico. Un élément souvent montré comme modèle par Laurent Blanc. Décidément, le mois d’août rime vraiment, cette année encore, avec doute à l’Olympique lyonnais.