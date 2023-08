PSG: sept hommes interpellés et placés en garde à vue avant de s’attaquer au domicile de Draxler

Selon les informations du Parisien, confirmées par RMC, sept hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Cloud alors qu’ils s’apprêtaient à cambrioler le domicile de Julian Draxler.

Un nouveau joueur du PSG est la cible des cambrioleurs. Après Gianluigi Donnarumma il y a quelques semaines, Julian Draxler aurait pu lui aussi être victime d’une attaque à son domicile. Comme le rapporte Le Parisien, et confirmé de sources policières auprès de RMC et BFMTV, les force de l'ordre ont mis en place un système de surveillance devant le domicile du milieu allemand pour surveiller et opérer un contrôle sur deux véhicules après un signalement de la part de l’entourage du joueur. Le premier, une Volkswagen Golf, avec à son bord deux individus, avait effectué des repérages la veille.

Les policiers de la BAC 92N ont également contrôlé une Renault Clio, avec à son bord cinq hommes, parmi lesquels deux d’entre eux avaient été mis en fuite quelques instants plus tôt par les vigiles assurant la sécurité du joueur.

Aucune infraction constatée

Dans les deux véhicules, serflex, gants, ruban adhésif et cagoules ont été retrouvés. Les sept individus ont été interpellés puis placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou un délit dans la nuit de lundi à mardi au commissariat de Saint-Cloud. Les auditions des suspects doivent avoir lieu dans la journée de mardi. Selon les informations de BFMTV, ils ont entre 17 et 21 ans et sont tous connus des services de police, sauf un. Aucune infraction n’a été constatée au domicile de Julian Draxler.

Prêté à Benfica la saison dernière, l’international allemand (29 ans) a remporté le titre de champion du Portugal (18 rencontres toutes compétitions confondues) mais a manqué toute la deuxième partie de la saison en raison d’une blessure. De retour à Paris cet été alors qu’il lui reste un an de contrat, l’ancien joueur de Schalke figure toujours dans le loft des indésirables au PSG et est invité à se trouver un nouveau point de chute.