Mercato: Mamadou Sakho de retour en Ligue 1, à Montpellier

Montpellier a annoncé ce mardi le recrutement de Mamadou Sakho. Le défenseur de 31 ans s’est engagé pour trois saison avec le club héraultais. L'international français retrouve la Ligue 1 huit ans après son départ du PSG pour Liverpool.

Il était parti en larmes du Parc des Princes et il revient avec le sourire à la Mosson. Montpellier a officialisé ce mardi le recrutement de Mamadou Sakho. L’ancien défenseur du PSG retrouve la Ligue 1 huit ans après son départ pour Liverpool. L’international français (29 sélections, 2 buts) s’est engagé pour trois saisons avec le club héraultais (jusqu’en 2024), où il portera le n°3.

"Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet. On a beaucoup discuté avec les dirigeants. Le projet est génial et m’a séduit, avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs", explique Sakho sur le site du MHSC.

Nicollin l’attend comme "un leader"

Laurent Nicollin, le président montpelliérain, se réjouit également de l’arrivée du taulier de 31 ans: "Heureux de l’avoir enfin avec nous. Il nous apportera son expérience, son envie et du panache. J’espère qu’il fera partie de ces leaders qui pourront encadrer nos jeunes pour les faire progresser."

Après une expérience difficile à Crystal Palace, où il n’a disputé que six matchs la saison passée (dont trois comme titulaire), Sakho va tenter de se relancer à Montpellier. En espérant laisser derrière lui les problèmes physiques qui ont perturbé sa carrière ces dernières années.

Le natif de Paris a sans doute déjà entouré sur son calendrier le week-end du 26 septembre, avec un PSG-MHSC au programme. L’occasion de retrouver le Parc des Princes, où il a toujours été très apprécié par les supporters. Son cub formateur a d'ailleurs salué son retour dans le championnat de France en postant un message amical sur les réseaux.