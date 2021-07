Mercato en direct: Manchester United veut aussi Koundé

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Lille, reconnait que certains joueurs de son effectif pourraient quitter le club cet été. Mais il y est déjà préparé. "On a un effectif très intéressant, il y a des joueurs qui peuvent être amenés à partir, mais le club a prévu de les remplacer, notamment ceux qui sont à un an de la fin de leur contrat, explique-t-il dans L'Equipe. Je suis prévenu. Et, pour l'instant, le groupe travaille très bien avec des joueurs qui sont demandeurs, avec une vraie homogénéité dans l'envie de gagner. Ça monte en puissance."