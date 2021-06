Mercato: Manchester City annonce du très lourd pour cet été

Malgré une saison particulièrement séduisante, Manchester City ne va pas rester inactif lors du mercato estival. Au contraire. Son président, Khaldoon Al Mubarak assure que les Skyblues vont encore se renforcer dans les prochaines semaines.

Ne pas se reposer sur ses lauriers. Manchester City a réalisé une superbe saison, marquée par un nouveau titre en Premier League et une première finale de Ligue des champions. Le tout en proposant un football spectaculaire. Mais les Skyblues n’ont pas l’intention pour autant de rester inactif durant l’été. Au contraire. Khaldoon Al Mubarak, le président du club, a l’intention de renforcer encore l’équipe de Pep Guardiola.

"Je pense que nous avons une équipe phénoménale. Nous apporterons de la qualité dans l'équipe dans quelques postes clés, a expliqué le dirigeant émirati dans des propos rapportés par le Daily Mail. L'une des choses que j'ai apprises au fil des ans, c'est qu'il faut constamment amener du talent dans l'équipe. Rafraîchir. Surtout quand on est à un niveau élevé, quand on est au top. Après avoir remporté le championnat, ce n'est pas le moment de s'asseoir et de s’en satisfaire. Ce serait notre plus grosse erreur. C'est le moment d'envoyer un message fort pour montrer qu’on n’est pas satisfait de gagner simplement le championnat."

Erling, Kane et Grealish sur les tablettes

Parmi les profils ciblés, Manchester City s’est mis en quête d’un avant-centre afin de compenser le départ de Sergio Agüero, qui s’est engagé avec le FC Barcelone à la fin de son contrat. "Nous avons perdu une légende très importante avec Agüero, estime Al Mubarak. Mais je suis convaincu que nous trouverons le bon joueur pour le remplacer." Dans cette optique, les noms d’Erling Haaland (Dortmund) et Harry Kane (Tottenham) sont cités.

Mais City ne devrait pas recruter que devant. "Il y a d'autres secteurs au sein du groupe qui ont manifestement besoin d'investissements. Pas trop, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de qualité", a précisé le président mancunien. La presse britannique évoque également des discussions avancées pour Jack Grealish, le milieu offensif d’Aston Villa, qui prépare actuellement l’Euro avec l’équipe d’Angleterre. Un transfert à hauteur de 115 millions d’euros est évoqué.