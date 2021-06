Mercato: Imran Louza s’est engagé avec Watford

Formé au FC Nantes, le milieu de terrain Imran Louza (22 ans) a officiellement signé un contrat de cinq ans avec Watford, promu en Premier League la saison prochaine.

Imran Louza va poursuivre sa carrière en Angleterre, où il évoluera la saison prochaine sous les couleurs du club de Watford, promu en Premier League. Le FC Nantes et Watford ont trouvé un accord pour le transfert définitif du milieu offensif, qui étaient sous contrat jusqu'en 2024, ont annoncé les Canaris dans un communiqué, publié sur leur site officiel. Le transfert est estimé à 10 millions d'euros.

Le milieu de 22 ans, issu du centre de formation et révélé la saison dernière, a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, participant activement au renouveau et au maintien de son équipe.

66 matchs avec le FC Nantes

Victime de menaces et d'insultes racistes sur les réseaux sociaux début avril, il avait porté plainte devant la justice mais aussi répondu sur le terrain avec une énorme activité dans le cœur du jeu, où il a été repositionné, en association avec Pedro Chirivella, comme sous Christian Gourcuff.

Après 66 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Nantes, Imran Louza va quitter la France, son nid, pour la première fois de sa jeune carrière, et ainsi prendre son envol. Le milieu de terrain a signé un contrat de cinq ans.