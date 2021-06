Mercato: Eric Garcia de retour au Barça, c'est officiel

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi sa deuxième recrue de l’été. Il s’agit d’Eric Garcia, qui était en fin de contrat avec Manchester City. Le défenseur central de 20 ans revient dans le club où il a été formé.

Après plusieurs tentatives avortées, c’est enfin la bonne. Le FC Barcelone a annoncé ce mardi le recrutement d’Eric Garcia. Après Sergio Agüero la veille, il s’agit de la deuxième recrue estivale du club catalan. Comme l’attaquant argentin, le jeune défenseur espagnol arrive libre après la fin de son contrat avec Manchester City. Comme le Kun (qui a porté le maillot de l’Atlético de Madrid), il va retrouver l’Espagne. Mais pour Garcia, qui s’est engagé jusqu’en 2026 (avec une clause libératoire fixée à 400 millions d’euros), c’est carrément un retour au bercail.

>> Les infos mercato en direct

Le natif de Barcelone a été formé à la Masia, où il a évolué entre 2008 et 2017, avant de s’envoler pour Manchester (pour 1,7 million d’euros). Au sein des équipes de jeunes du Barça, il a porté le brassard de capitaine dans toutes les catégories. Aux côtés notamment d’Ansu Fati, dont il est très proche et qu’il va retrouver dans le groupe professionnel. Eric Garcia, 20 ans, sera présenté en début d’après-midi au Camp Nou, où il n’a encore jamais évolué.

Sept sélections avec l’Espagne

Il rentre d’Angleterre avec une expérience un peu tronquée, au terme de 35 apparitions avec les Skyblues, dont 5 en Ligue des champions. La faute à son refus de prolonger son contrat et à une très forte concurrence à son poste. Cette saison, l’international espagnol (7 sélections) n’a disputé que 12 matchs, le plus souvent comme remplaçant. Son arrivée va permettre au Barça de densifier un secteur en difficulté depuis plusieurs années. Et relancer un peu la concurrence dans l’axe central.