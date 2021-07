Mercato: Manchester City prêt à casser sa tirelire pour Grealish avec une offre énorme

D'après le Telegraph, Manchester City vient de faire une offre de 100 millions de livres à Aston Villa, soit 117 millions d'euros, pour l'ailier international anglais Jack Grealish. Ce pourrait être le plus gros transfert estival, et la plus grosse dépense de l'histoire pour un club anglais.

La crise est passée par là, la plupart des formations sont dans le dur, mais il reste tout de même un peu d'argent dans les caisses de certains clubs... On l'a vu depuis le début de l'été avec le transfert d'Achraf Hakimi de l'Inter au PSG (60 millions d'euros), celui de Jadon Sancho de Dortmund vers Manchester United (85 millions d'euros), et on pourrait le constater une nouvelle fois avec Manchester City.

Selon le Telegraph, les Skyblues viennent en effet de faire une offre de 100 millions de livres à Aston Villa, soit 117 millions d'euros, pour l'ailier international anglais Jack Grealish (25 ans). Ce qui pourrait donc déboucher sur la plus grosse opération du mercato estival, et même le plus gros transfert de l'histoire pour un club de Premier League.

En feu depuis plusieurs mois

Pur produit du club de Birmingham, ville où il est né et a grandi, Jack Grealish a explosé depuis la remontée des Villans dans l'élite il y a deux ans. Le droitier - qui évolue de préférence sur l'aile gauche - sort d'une saison à 7 buts et 12 passes décisives en 27 apparitions, malgré une blessure à un tibia l'ayant éloigné des terrains pendant trois mois entre février et mai.

Ses performances lui ont permis de découvrir la sélection nationale en septembre 2020, et de disputer l'Euro avec les Three Lions, pour devenir l'un des chouchous de Wembley, même si Gareth Southgate ne l'a titularisé qu'une seule fois durant la compétition. Le joueur est actuellement sous contrat jusqu'en 2025 avec Aston Villa.