Mercato en direct: Beka Beka vers Nice

Selon The Athletic, le PSG aurait entamé des discussions avec l'entourage de Paul Pogba pour évaluer son intérêt de potentiellement rejoindre le club. Aucune lien n'aurait en revanche été établi entre les deux clubs. Le média estime qu'un accord avec les Red Devils sera "compliqué" à trouver, bien que l'international français n'ait plus qu'un an de contrat au club. La semaine dernière, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que des négociations étaient en cours pour une prolongation de contrat.