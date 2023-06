Mercato: Manchester City veut un échange Bernardo Silva - Zaïre-Emery avec le PSG

INFO RMC Sport - Pour faire baisser le prix demandé par Manchester City pour Bernardo Silva, le PSG a proposé différents joueurs. Sans convaincre pour le moment les Skyblues, qui rêvent plutôt de... Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu est très apprécié par Pep Guardiola mais Paris ne compte pas le voir partir.

C’est l’un des grands objectifs du PSG cet été. En quête de renforts offensifs, le club de la capitale aimerait recruter Bernardo Silva (28 ans). Une mission compliquée. D’abord parce que Manchester City n’entend pas brader un cadre à qui il reste deux années de contrat. Les Skyblues demandent une somme qui dépasse les 70 millions d’euros pour l’international portugais, qui est aujourd’hui séduit par le PSG mais qui privilégierait à date un projet en Espagne. Pour négocier un prix moins élevé, Paris a proposé plusieurs joueurs en échange. Pour le moment, City ne se montre pas très sensible et préférerait… Warren Zaïre-Emery selon les informations de RMC Sport.

Guardiola l'adore

Les performances du jeune milieu français de 17 ans (31 apparitions cette saison avec l’équipe première) ont convaincu le champion d’Angleterre et plus spécialement Pep Guardiola. Le Catalan adore le joueur et est convaincu qu’il peut le faire progresser. Mais le PSG n’entend pas céder sa pépite et a opposé un refus catégorique. Pur produit du centre de formation parisien, Zaïre-Emery est jugé intransférable. Il a encore deux ans de contrat et sort d’une première saison aboutie même s’il n’a pas toujours évolué à son poste.

Comme tous les joueurs et peut-être encore plus les jeunes, il regarde avec attention ce qui se trame durant le mercato. Il sait que l’Uruguayen Manuel Ugarte (22 ans, Sporting) va venir densifier un secteur déjà bien garni avec Marco Verratti, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Vitinha, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes. Même si certains de ces joueurs sont amenés à partir cet été, il sera difficile de satisfaire tout le monde. Selon nos informations, aucune discussion pour une éventuelle prolongation de Zaïre-Emery n’a par ailleurs été entamée. Le joueur, qui porte une grande importance à sa progression, sera particulièrement attentif à son temps de jeu. S’il estime qu’il n’a pas le temps de jeu nécessaire pour pouvoir monter en puissance, il pourrait ne pas prolonger et ce même s’il porte le club dans son cœur. Avant la signature de son premier contrat pro, toute l’Europe se l’arrachait déjà.

Dortmund et Liverpool à l'affût pour le titi parisien

Aujourd’hui, plusieurs clubs restent attentifs à sa situation même si Paris a sorti les barbelés et que Luis Campos n’a aucune intention de vendre le joyau de l’académie du club qu’il compare souvent à Jude Bellingham pour sa précocité. Justement, le Borussia Dortmund aimerait remplacer l’Anglais qui a filé au Real Madrid par Zaïre-Emery. Liverpool est également très intéressé. Une chose est sûre, s’il devait quitter le club, ce qui n’est pas à l’ordre du jour actuellement, il ne manquerait pas de prétendants.