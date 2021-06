Mercato: Manchester United accélère pour Sancho, Chelsea à l’affût

Selon Bild, Manchester United aurait transmis une offre à Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho. Le Borussia l’aurait repoussée, la jugeant trop faible. Chelsea serait également intéressé par l’ailier anglais de 21 ans.

Les Red Devils passent la vitesse supérieure en ce début de mercato. Selon Bild, Manchester United aurait transmis une offre concrète à Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho. Le quotidien allemand évoque une proposition d’environ 70 millions d’euros. Insuffisant pour le Borussia, qui l’aurait repoussée et attendrait près de 90 millions d’euros pour céder son international anglais.

Les dirigeants du BVB se savent en position de force à l’heure où Sancho est encore sous contrat jusqu’en 2023. D’autant que MU est intéressé depuis plusieurs années par l’ailier de 21 ans, qui prépare actuellement l’Euro avec les Three Lions. Ole Gunnar Solskjaer apprécie beaucoup son profil. Un accord existerait déjà entre Sancho et les Red Devils, avec un salaire annuel estimé à 15 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés d’Angleterre. A Old Trafford, il pourrait retrouver Marcus Rashford, son partenaire de sélection, dont il est proche.

Tuchel en serait fan

Mais un autre grand club de Premier League serait à l’affût dans ce dossier. Après avoir remporté la dernière Ligue des champions, Chelsea envisagerait de densifier son secteur offensif durant l'intersaison. Dans cette optique, les Blues aimeraient bien récupérer le dribbleur originaire du sud de Londres. Thomas Tuchel, lui aussi passé par Dortmund, serait un grand admirateur de Sancho. Il faudra pour ça doubler Manchester United, qui semble avoir une vraie longueur d’avance.