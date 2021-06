Mercato: Chelsea aurait entamé l'opération Haaland

Selon des informations du Daily Mail, Chelsea aurait commencé les discussions avec le Borussia Dortmund pour Erling Haaland. Mais le transfert serait forcément très élevé, avec un prix estimé à 200 millions d'euros et un salaire de 350.000 euros par semaine demandé par son agent Mino Raiola.

La saison a été plus que réussie pour Chelsea, avec une Ligue des champions remportée face à Manchester City, soit la deuxième de leur histoire après 2012. Les Blues peuvent envisager sereinement l'avenir et ont les moyens de leurs ambitions. Thomas Tuchel aimerait un renfort de choix au poste de numéro 9 et aurait demandé la signature en priorité d'Erling Haaland.

Raiola demande 350.000 euros par semaine pour Haaland

Selon le Daily Mail ce mardi, Chelsea aurait ouvert les discussions avec le Borussia Dortmund pour recruter Erling Haaland. Problème: le prix s'annonce très élevé et le club allemand a déjà signifié qu'il n'était pas vendeur pour son attaquant norvégien. Le prix est estimé autour de 200 millions d'euros pour un transfert dès cet été. Pour rappel, une clause libératoire existerait dans le contrat de la pépite, pour le laisser partir dès juin 2022 pour un prix de 70 millions d'euros.

Chelsea aimerait inclure notamment Tammy Abraham, très peu utilisé par Thomas Tuchel, pour faire baisser cette somme. Plusieurs candidats sont étudiés pour ce poste de numéro 9 à Chelsea mais Erling Haaland figure en tête de liste. Romelu Lukaku, un temps envisagé, a déjà annoncé qu'il souhaite rester à l'Inter Milan et la situation avec Harry Kane semble trop compliquée.

Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, demanderait un important salaire aussi pour son joueur qui a marqué 41 buts cette saison toutes compétitions confondues en 41 rencontres disputées. Le joueur de 20 ans pourrait toucher 350.000 euros par semaine pour signer à Chelsea, ou ailleurs. Erling Haaland semblerait lui prêt à quitter Dortmund cet été, et Chelsea apparaît comme une très sérieuse option pour l'attirer.