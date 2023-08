Mercato: Manchester United tient son nouvel avant-centre avec Hojlund

En marge du match amical face au RC Lens ce samedi, Manchester United a présenté son nouveau joueur au public d'Old Trafford. Rasmus Hojlund débarque chez les Red Devils pour une somme estimée à 80 millions d'euros.

Le feuilleton Rasmus Hojlund prend fin. Evoqué depuis plusieurs semaines, le Danois de l'Atalanta est officiellement un nouveau joueur de Manchester United. Le club mancunien a officialisé ce samedi son arrivée sur les réseaux sociaux, avant de le présenter au public d'Old Trafford en amont du match amical face au RC Lens.

"Un grand fan du club depuis que je suis petit"

Les Red Devils ont déboursé près de 80 millions d'euros pour signer l'attaquant de 20 ans, auteur de 10 buts avec l'Atalanta la saison dernière. Ce dernier a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2028 (avec une année supplémentaire en option). Hojlund est également international avec le Danemark et compte déjà six buts lors de ses six sélections.

"Ce n'est pas un secret que j'ai été un grand fan du club depuis que je suis petit, je rêvais de marcher dans ce couloir d'Old Trafford en tant que joueur de Manchester United", se félicite-t-il.