Mercato: accord total (et cher) entre l'Atalanta et Manchester United pour Höjlund, qui n'ira pas au PSG

L'attaquant de l'Atalanta Rasmus Höjlund serait tout proche de s'engager en faveur de Manchester United. Le club anglais devrait débourser 75 millions d'euros, alors que le PSG était un temps intéressé par l'international danois.

Une piste en moins pour l'attaque parisienne. Comme annoncé par plusieurs médias anglais et italiens, Rasmus Höjlund devrait prendre la direction de Manchester United, alors que le PSG avait formulé une offre ces derniers jours. Le buteur de l'Atalanta Bergame devrait partir pour 75 millions d'euros, dont 10 millions de bonus, selon The Athletic.

Une troisième recrue de poids pour Manchester United

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives avec la Dea au cours de sa première saison en Italie, l'attaquant de 20 ans devrait donc déjà faire ses valises pour la Premier League, où un contrat de cinq ans l'attendrait. Les Red Devils réaliseraient ainsi leur troisième gros coup de l'été, après les venues de Mason Mount et de André Onana, respectivement contre 70 millons et 57,5 millions d'euros, bonus compris.

Pour rappel, le PSG ciblait l'international danois (6 sélections, 6 buts) en cas d'échec sur le dossier Harry Kane. Le joueur disposait effectivement d'un accord de principe avec le club parisien, alors que l'Atalanta réclamait au moins 70 millions d'euros pour son élément recruté presque quatre fois mois cher un an plus tôt du côté de Sturm Graz. Mais après le Danemark, l'Autriche et l'Italie, Höjlund devrait donc plutôt s'envoler pour l'Angleterre.