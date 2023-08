Mercato: Mané rejoint Al-Nassr et Ronaldo, l'Arabie saoudite s'offre une nouvelle star

Le transfert attendu de Sadio Mané vers Al-Nassr, en Arabie saoudite, a été officialisé par le club ce mardi soir. Le Sénégalais, deuxième du dernier Ballon d'or, y rejoint Cristiano Ronaldo.

Et une star de plus en Arabie saoudite. Sadio Mané, 31 ans, s'est officiellement engagé ce mardi avec Al-Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo. Le Sénégalais, deuxième du dernier Ballon d'or (derrière Karim Benzema qui a lui aussi rejoint le championnat saoudien), quitte le Bayern Munich contre une indemnité de transfert d'environ 30 millions d'euros, et percevra un salaire annuel de 40 millions d'euros.

Le club bavarois avait acheté Sadio Mané l'été dernier à Liverpool contre un chèque raisonnable de 32 millions d'euros. Il limite donc les pertes après une saison très décevante de l'attaquant sénégalais, auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 25 rencontres de Bundesliga, loin de son rang et de ses statistiques en Premier League ces dernières années.

La quatrième recrue de l'été à Al-Nassr

A Al-Nassr, deuxième du championnat saoudien la saison dernière, Sadio Mané rejoint évidemment Cristiano Ronaldo, mais aussi Marcelo Brozovic, Seko Fofana et Alex Telles, tous arrivés cet été, et David Ospina, au club depuis déjà un an.

Ces derniers jours, les transferts vers l'Arabie saoudite se multiplient. En moins d'une semaine sont intervenues les officialisations de Riyad Mahrez et Allan Saint-Maximin à Al-Ahli, Fabinho à Al-Ittihad, Malcom à Al-Hilal et désormais Sadio Mané à Al-Nassr. Le mercato saoudien avance à un rythme effréné.