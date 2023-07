Mercato: l'Arabie saoudite continue sa moisson en Europe avec Brozovic et Gerrard

Les clubs saoudiens d'Al-Nassr et Al-Ettifaq ont respectivement annoncé les arrivées de Marcelo Brozovic et Steven Gerrard ce lundi. Si le milieu croate a rejoint Cristiano Ronaldo et jouera le titre, la légende des Reds tentera de rebondir en D1 saoudienne.

L'appétit vient en mangeant et décidément, l'Arabie saoudite n'est pas aisément rassasiée cet été. Après avoir déjà bouclé les signatures de Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, la première division saoudienne a encore ajouté deux beaux noms à son tableau de chasse.

Si Lionel Messi a préféré rejoindre l'Inter Miami, Marcelo Brozovic a répondu favorablement aux sirènes d'Al-Nassr. Idem pour Steven Gerrard qui a accepté d'entraîner Al-Ettifaq.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Brozovic a snobé l'Europe pour l'Arabie saoudite

Un temps courtisé par le Barça, le milieu croate a finalement opté pour le Golfe où des conditions salariales avantageuses ont pris le meilleur sur ses ambitions sportives en Europe. Toujours aussi important au sein de l'effectif des Nerazzurri, le Croate a pourtant choisi de rejoindre l'Arabie saoudite lors du mercato.

"Tout le monde le voulait, il ne voulait que nous", s'est même réjoui le club saoudien au moment d'officialiser son recrutement ce lundi. Selon divers médias, le transfert du Croate de 30 ans rapporte près de 18 millions d'euros à l'Inter Milan.

Gerrard à la relance dans le Golfe

A l'inverse de Marcelo Brozovic, toujours cadre à l'Inter Milan, Steven Gerrard a décidé de signer en Arabie saoudite, à Al-Ettifaq, pour se relancer. Un temps présenté comme le futur entraîneur de Liverpool, la légende des Reds a eu du mal pour sa deuxième expérience en tant que numéro sur un banc du côté d'Aston Villa.

Sans club depuis son éviction des Villans en octobre 2022, l'ancien milieu anglais a donc accepté de rejoindre le Golfe pour donner un nouvel élan à sa carrière. A la tête du récent septième de Saudi Pro League, Steven Gerrard aura moins de pression que lors de son passage à Aston Villa.

Si 'Stevie G' n'aura pas de grande star sous ses ordres, il pourra compter sur quelques habitués du football européen comme l'ancien Monégasque Marcel Tisserand, le Suédois Robin Quaison (ex-Mayence) ou l'ancien du LOSC Naïm Sliti.