Mercato: Maracineanu demande à Mbappé de rester au PSG

Roxana Maracineanu a invité ce vendredi Kylian Mbappé à prolonger son contrat au PSG. Le ministre des Sports espère voir l'attaquant de 22 ans poursuivre sa carrière sous les yeux du public français.

L'avenir de Kylian Mbappé agite grandement la planète foot mais pas seulement. Au sein même du gouvernement français, on souhaite le voir rester en Ligue 1 et prolonger au PSG. Roxana Maracineanu s'est publiquement exprimée ce vendredi sur la situation du prodige de 22 ans après son triplé retentissant face au Barça (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Cela fait du bien de le voir jouer comme ça, a d’abord réagi le ministre des Sports au micro de France Info. Bien sûr je lui dis: « Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça, on a besoin de toi. Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi ». Les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples et des modèles."

Maracineanu: "Il faut rester en France"

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé se retrouvera au centre de toutes les attentions lors du prochain mercato estival. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant sera à un instant charnière de sa carrière alors que le Real Madrid ou encore Liverpool s'intéressent à lui.

Prolonger, partir lors d'un énorme transfert ou aller au terme de son contrat à Paris, voilà les trois options qui s'offriront à lui. Interrogé au sujet de son avenir après la démonstration du PSG à Barcelone, le champion du monde 2018 a laissé toutes les portes ouvertes.

"La question revient souvent, a expliqué le buteur avec le sourire. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', cela aurait été ridicule. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."

Du côté de son entraîneur Mauricio Pochettino, on s'attend à un dénouement rapide concernant la suite de la carrière de Kylian Mbappé. La demande de Roxana Maracineanu sera-t-elle entendue? Le mnistre a conclu son son appel du pied à destination de l'international tricolore (39 sélections) par une boutade: "Aujourd’hui de toute façon on ne peut pas sortir de France donc il faut rester en France (sourire) pour le foot."

